Церемония открытия Евровидения-2017. Онлайн-трансляция

В связи с проведением мероприятия, ряд дорог в центре украинской столицы перекрыты. На территорию, где проходит мероприятия, пускают только аккредитованных журналистов и фанатов. Также в городе усилены меры безопасности, правоохранители патрулируют улицы и метро в усиленном составе.

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Желающие посмотреть на участников Евровидения находятся за ограждением.Делегации прибывают к "красной дорожке" на автомобилях с флагами своих стран, их приветствуют ведущие церемонии. Представители Украины, как принимающей страны, прибудут последними.

Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.