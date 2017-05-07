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    Церемония открытия Евровидения-2017. Онлайн-трансляция

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (709)

    (обновлено: )13012
    В Киеве возле здания Верховной Рады Украины участники песенного конкурса Евровидение-2017 проходят по "красной дорожке". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
    Канал "Громадське Телебачення" в Youtube

    В связи с проведением мероприятия, ряд дорог в центре украинской столицы перекрыты. На территорию, где проходит мероприятия, пускают только аккредитованных журналистов и фанатов. Также в городе усилены меры безопасности, правоохранители патрулируют улицы и метро в усиленном составе.

    Смотрите также: Старт Евровидения: гид по безопасности для туристов

    Желающие посмотреть на участников Евровидения находятся за ограждением.Делегации прибывают к "красной дорожке" на автомобилях с флагами своих стран, их приветствуют ведущие церемонии. Представители Украины, как принимающей страны, прибудут последними.

    Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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