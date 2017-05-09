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    Правила проведения музыкального конкурса Евровидение. Справка

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    Без России: старт Евровидения в Киеве (717)

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    Правила музыкального конкурса Евровидение за время его существования менялись несколько раз. Так, например, с 2009 года выступления конкурсантов оценивают не только зрители, но и профессиональное жюри.
    Слоган Евровидения-2017
    1tv.com.ua

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 9 мая, в Киеве пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение.

    Ниже приводится справочная информация.

    Правила музыкального конкурса Евровидение за время его существования менялись несколько раз.

    В первом конкурсе, который проходил в 1956 году, участвовали семь стран, каждая из которых представила по две песни. На конкурс были допущены только сольные исполнители. От каждой страны-участницы в жюри конкурса входило по два представителя.

    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
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    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017

    Позже было принято решение исполнять одну песню и отстранять от конкурса, который будет проводиться в следующем году, страны, показавшие наихудшие результаты. Если с самого начала конкурса победителей определяло жюри, то в 1997 году началось постепенное введение телеголосования зрителей, с переходом только на него в 2003 году. В сентябре 2008 года вновь были внесены изменения в правила оценки итогов конкурса. Начиная с 2009 года, выступления конкурсантов оценивают не только зрители, но и профессиональное жюри.

    До 2004 года победителя Евровидения определяли в финале. Но поскольку в последние годы число стран-участниц значительно возросло, потребовалось ввести два полуфинала. Их должны проходить все участники, кроме представителя страны — "хозяйки" текущего конкурса. Участвовать в конкурсе могут страны, которые состоят в Европейском вещательном союзе. От борьбы в полуфинале освобождаются страны "Большой пятерки" — Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия.

    Полуфиналы традиционно проходят во вторник и четверг, а финал конкурса – в субботу.

    Страна
    Проход участников Евровидения по "красной дорожке"

    Все страны-участники проводят собственные национальные отборочные конкурсы. Правила их проведения устанавливает телекомпания, участвующая в Евровидении, на собственное усмотрение.

    Каждая страна-участница представляет на конкурс одного исполнителя с единственной песней. Участвующая песня (текст и музыка) не должны быть коммерчески выпущены и/или публично исполнены до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

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    Максимальная продолжительность песни — три минуты.

    Песня из каждой страны исполняется один раз и в живом голосе (музыка может быть записана на фонограмму, которая не должна содержать вокал или имитацию).

    Певец может выступать только за одну страну.

    Текст песни и выступление не должны навлекать на конкурс плохую репутацию. Участникам запрещено появляться на сцене в непристойном виде и совершать действия провокационного характера. В песнях не должно содержаться политических высказываний, нецензурных выражений, рекламы. Песни, содержащие политические или рекламные послания, а также нецензурные выражения, до конкурса не допускаются.

    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
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    По современным правилам, конкурсанты должны быть старше 16 лет на момент проведения конкурса. Исполнительская группа из одной страны может быть представлена максимум шестью участниками. Выбор языка исполнения является свободным и осуществляется участвующими телекомпаниями.

    В полуфинале и финале зрителям всех стран, которые принимают участие в конкурсе, предлагается проголосовать через официальное приложение, телефон и/или SMS. Зрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.

    Жюри состоит из пяти участников, включая председателя. Каждый представитель жюри должен назначить дублера в случае, если он не сможет присутствовать на мероприятии.

    Члены жюри не должны быть сотрудниками участвующих телевещательных компаний.

    В состав жюри входят профессионалы музыкальной индустрии (ведущий, исполнитель, композитор, автор текста или музыкальный продюсер), но при условии, что они не были в жюри двух предыдущих конкурсов. Никто из членов жюри не должен быть причастен к производству и исполнению песен участников конкурса. Голоса жюри имеют решающее значение, если две или больше песен получают одинаковое число голосов телезрителей.

    Ранее результат участников являлся "комбинированным": он складывался из результатов голосования профессионального жюри и зрителей. С 2016 года профессиональное жюри и телезрители из каждой страны оценивают участников конкурса по отдельности, выставляя им от 1 до 8, а также 10 и 12 баллов. В ходе объявления итоговых результатов сначала называются баллы от жюри, после чего к ним добавляются результаты голосования зрителей. При этом объявлять суммарные итоги начинают с наименее удачно выступивших конкурсантов.

    УНИАН
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    Победителем признается страна, чья песня набрала наибольшее количество очков. Она и получает право в следующем году принимать конкурс у себя.

    В сентябре 2007 года была заложена традиция передачи символа Евровидения: Хельсинки передал права города, принимающего песенный конкурс Евровидение, Белграду. Сербской столице была вручена знаковая Helsinki Insignia, которая впоследствии стала передаваться каждому следующему городу, принимающему конкурс Евровидение.

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    Государство, которое принимает у себя Евровидение, должно разработать собственный лозунг и символ, которые будут добавлены к основному логотипу. Символ и лозунг должны отражать дух конкурса и особенности страны-хозяйки Евровидения.

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