Евровидение: в сети разгорелся скандал из-за выступления супруги Порошенко

Одна группа пользователей Facebook обратила внимание на сильный акцент Порошенко и ее недостаточное знание иностранного языка.

"Лучше б она говорила на своем языке. Акцент просто поразительный!!! Невозможно слушать!!!" – пишет Lidiya Rubchyk-Cogles.

"А на каком языке это было сказано?" – задается вопросом Vika Viktoria.

Второй группе выступление супруги президента понравилось.

"Молодец. Поддерживаем! Первую леди", — написала Оксана Алексеенко.

Накануне в столице в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" прошла торжественная церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2017.