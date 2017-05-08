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    Евровидение: в сети разгорелся скандал из-за выступления супруги Порошенко

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    Без России: старт Евровидения в Киеве (715)

    (обновлено: )106534
    Вокруг выступления супруги президента Марины Порошенко на церемонии открытия Евровидения в Киеве разгорелась жаркая дискуссия. Первая леди поприветствовала участников и гостей на английском языке.
    Канал OKSI_VEN в Youtube

    Одна группа пользователей Facebook обратила внимание на сильный акцент Порошенко и ее недостаточное знание иностранного языка.

    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    UA:Перший
    Грандиозное открытие Евровидения-2017

    "Лучше б она говорила на своем языке. Акцент просто поразительный!!! Невозможно слушать!!!"пишет Lidiya Rubchyk-Cogles.

    "А на каком языке это было сказано?" – задается вопросом Vika Viktoria.

    Второй группе выступление супруги президента понравилось.

    "Молодец. Поддерживаем! Первую леди", — написала Оксана Алексеенко.

    Накануне в столице в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" прошла торжественная церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2017.

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