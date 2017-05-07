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    Грандиозное открытие Евровидения-2017

    Тема:

    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (713)

    (обновлено: )32121
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    UA:Перший
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    UA:Перший
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    UA:Перший
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по "красной дорожке"
    Страна
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по "красной дорожке"
    Страна
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по "красной дорожке"
    Страна
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по "красной дорожке"
    Страна
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по "красной дорожке"
    Страна
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по "красной дорожке"
    Страна
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по "красной дорожке"
    Страна
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по "красной дорожке"
    Страна
    Проход участников Евровидения по красной дорожке
    Проход участников Евровидения по "красной дорожке"
    Страна

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    В Киеве в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2017.

    Всех участников конкурса поздравили супруга президента Марина Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и супервайзер песенного конкурса Евровидения Йон Ола Санд, передает УНИАН.

    Перед официальной церемонией открытия все артисты и представители делегаций 42-х стран-участниц традиционно прошли по красной дорожке, расстеленной перед Мариинским дворцом. Выход представителей песенного конкурса происходил по алфавиту. Последней делегацией, появившейся на красной дорожке Евровидения-2017, была делегация представителя Украины – рок-группы O. Torvald. В конце дорожки, на крыше КВЦ "Парковый", делегации отпустили в небо флаги своих стран.

    Смотрите также: Евровидение-2017: участники прошли по "красной дорожке"

    В пресс-службе конкурса сообщили, что первое шоу Евровидения-2017, во время которого выступят 18 конкурсантов первого полуфинала, состоится уже завтра, 8 мая, в 22:00. Это событие не будет транслироваться в прямом эфире, а потому все, кто купил билет, увидят выступления артистов первыми.

    Этот концерт также называют Jury Show, потому что именно в этот вечер национальные жюри стран-участниц будут оценивать выступления конкурсантов. Их оценки в сумме с результатами телеголосования во время трансляции полуфинала, который состоится на следующий день, 9 мая, определят те 10 стран, которые пройдут в финал. Также в рамках этого шоу со своими номерами выступят представители трех стран Большой пятерки, которые уже являются финалистами.

    Напомним, что полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая. Финал – 13 мая. Главной ареной шоу выбран Международный выставочный центр.

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