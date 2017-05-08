Организаторы Евровидения надеются на приезд российских журналистов в Киев

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Организаторы Евровидения-2017 в Европейском вещательном союзе (EBU) не стали комментировать случай недопуска фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова в Киев для освещения конкурса, но выразили надежду, что в Украину смогут приехать многие другие российские журналисты.

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Ранее директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова не пустили в Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

"Мы не можем сейчас комментировать этот индивидуальный случай. На место уже прибыли несколько российских журналистов, чтобы освещать событие, и мы ожидаем еще многих в течение следующих нескольких дней. Мы продолжаем поддерживать связь с НОТУ, но безопасность границ является вопросом украинских властей. Мы ожидаем, что все журналисты, которые не представляют никакой угрозы для безопасности, будут допущены в Украину для освещения, несомненно, фантастического события", — говорится в комментарии Европейского вещательного союза, присланном РИА Новости.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Но СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.