Deutsche Welle: Евровидение скандалами сильно

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Одно из наиболее популярных развлекательных шоу в мире обязательно рассердит кого-нибудь из своих 200 миллионов зрителей, напоминает Deutsche Welle, собрав в одной статье самые интересные факты, от которых у зрителей закипала кровь за 61 год существования Евровидения.

1956 год: "Самый первый конкурс Евровидениепроходит в Лугано, Швейцария — и принимающая страна, которую представляла певица Лиз Ассиа, выигрывает. Но некоторые закричали: "Нечестно!", когда выяснилось, что безденежный Люксембург, бывший не в состоянии позволить себе отправить собственную делегацию жюри в Лугано, попросил судей Швейцарии проголосовать от имени Люксембурга. Повлияло ли это на конечный результат? Никакие протоколы голосования жюри за 1956 год не сохранились", — говорится в статье.

1957: Датские участники Бирте Вильке и Густав Винклер 11 секунд целовались в эфире (60 лет назад это было поводом для скандалов), напоминает DW.

1968: "Югославия отдает свой голос за Испанию, что склоняет чашу весов в пользу страны, которой тогда правил диктатор Франсиско Франко. Спустя годы всплывают слухи о том, что Франко подкупил судей Евровидения по всей Европе в надежде, что победа Испании поспособствует повышению имиджа страны. Правда ли это? Или просто одна из многих теорий заговора? Вряд ли мы когда-то узнаем", — говорится в статье.

1969: "Четыре страны выигрывают конкурс: Испания, Великобритания, Нидерланды и Франция. После этого правила распределения баллов изменяются — и не последний раз за историю конкурса", — отмечается в публикации.

1974: "Если Евровидениене устроило революцию, то, по крайней мере, определило время. Это год "революции гвоздик" в Португалии, где правит диктатор Марселу Каэтану. Бойцы сопротивления планируют свергнуть его и тайно договариваются с революционерами о штурме здания суда страны, когда песня Португалии "E Depois do Adeus" ("И после прощания") будет звучать по телевизору. Революция была успешной, но не песня: певец Пауло Де Карвалью занял 14 место из 17", — пишет Deutsche Welle.

1978: "Отказываясь признать участие Израиля, арабские каналы включают рекламу каждый раз, когда израильское выступление показывают на экране. Это становится все труднее, когда Израиль вырывается вперед во время финального голосования — и когда он побеждает, иорданская телекомпания объявляет победителем Бельгию", — говорится в статье.

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1979: "Dschingis Khan" (Чингиз-Хан) — немецкая песня. Название может показаться безобидным, но для некоторых оно имело зловещий подтекст: конкурс проходит в Израиле, а Германия будто бы поет дифирамбы жестокому диктатору", — напоминает DW.

1982: "Что может быть скандального в песне "Ein bisschen Frieden" ("Немного мира")? Но некоторых пацифистов не устраивает песня немецкой участницы Николь, которая в итоге занимает первое место. Это скандал, они ревут в муках обеспокоенности холодной войной: Николь должна была пропагандировать "полный мир", — говорится в публикации.

1986: "Победитель: Сандра Ким. Очень зрелая 13-летняя бельгийка стала самым молодым победителем в истории Евровидения. Но ее руководство заявило, что ей 15. В результате этого минимальный возраст для участия подняли еще выше: с 16 лет", — продолжает Deutsche Welle.

1998: "Все глаза и уши направлены на Дану Интернэшнл из Израиля. Но она — это он — или, по крайней мере, так они говорили о сложном вопросе гендерного самоопределения. Для ультра-ортодоксальных евреев это безобразие. Игнорируя их, Дана не только продолжает участие. Она побеждает", — отмечается в статье.

: "Вступление Грузии "We Don’t Wanna Put In" заканчивается дисквалификацией, потому что последние два слова звучат очень похоже на "Путин" — а на Евровидении политические заявления запрещены. А совершенно случайно в это время происходил военный конфликт между Грузией и Россией", — напоминает Deutsche Welle.

2013: "Участница от Германии, Cascada, обвиняется в плагиате. Экспертная комиссия приходит к иному выводу. Может ли быть, что противоречие связано с тем, что популярная музыка — особенно та, которая пишется специально для Евровидения — звучит все более одинаково в наши дни?", — интересуется DW.

2014: Десять секунд свиста для России с момента их появления, и дело не в плохом выступлении — это из-за присоединения Крыма, говорится в статье.

2015: "Может быть, это имеет отношение только к Германии, но, по крайней мере здесь, это скандал: на национальном отборе Андреас Кюммерт выигрывает телеголосование и сразу же отказывается от участия в предстоящем конкурсе в Вене, сославшись на отсутствие у него выносливости. Ведущая Барбара Шенеберг ошарашена, но затем искусно спасает ситуацию, объявив победителем занявшую второе место Анн Софи. Это сомнительная честь для певицы, которая в итоге набирает ноль очков за Германию — впервые за 50 лет", — напоминает Deutsche Welle.

2016, опять: политика или нет? "Россия говорит "да", ЕВС говорит, что нет. Джамала, выступая за свою родину Украину, поет "1944". Россия недовольна, так как история депортации бабушки и дедушки певицы из Крыма кажется уж слишком актуальной, и да, политической. Постановив иначе, ЕВС заявляет, что песня является просто исторической, а не призывом к действию. Но некоторые как внутри, так и за пределами России говорят, что правило неполитического содержания стало слишком растяжимым. Так что же произошло? Песня победила", — говорится в статье.

2017: "Участница России певица Юлия Самойлова не может участвовать в конкурсе. Причина: в 2015 году она выступала в Крыму, въехав в спорный регион через Россию, а не Украину — за что Украина традиционно накладывает запрет на въезд на свою территорию. 23 марта Генеральный директор ЕВС Ингрид Дельтенре отправляет письмо протеста премьер-министру Украины, осуждая запрет на поездки и политизацию события. Во вторник, 4 апреля 2017 года, президент Украины Петр Порошенко сохраняет свое решение. Теперь ходят слухи, что несколько стран будут бойкотировать конкурс Евровидение, который пройдет в Киеве 13 мая", — пишет DW.