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    Порошенко: в дни Евровидения ЕС примет окончательное решение по безвизу

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (707)

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    Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с официальным стартом Евровидения-2017 в Киеве, сообщается на его сайте. Глава государства пожелал соотечественникам почувствовать себя "народными дипломатами" в дни конкурса.
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    "Украина значительно позже других стран присоединилась к этому конкурсу, но уже второй раз принимает "Евровидение" у себя… Я желаю всем нам, украинцам, почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало столько иностранных гостей. Пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с как можно лучшими впечатлениями о нашей с вами стране. Какая страна не выиграла бы конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности. Поздравляю, вас, дорогие украинцы с европейской весной", — приведены слова Порошенко на сайте президента.

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    "Так совпало, но стало глубоко символичным, что именно в дни Евровидения Совет Евросоюза примет окончательное решение по безвизовому режиму. Запомните эту дату — 11 июня. С этой даты граждане Украины получат возможность без виз путешествовать по странам Европейского Союза. Это — первый весомый результат тех реформ, которые происходят в Украине на протяжении последних трех лет", — добавил Порошенко.

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