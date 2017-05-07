Геращенко: ездивших в Крым российских журналистов не пустят на Евровидение

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Российских журналистов, бывавших в Крыму, не пустят на Евровидение даже с аккредитацией, сообщил советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

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Ранее директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на Евровидение фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова не пустили в Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", — написал Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, доказательства "незаконного пребывания на территории украинского Крыма" фотограф Рамиль Ситдиков сам предоставил пограничникам и волонтерам Центра "Миротворец", и сам задокументировал себя.

Официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.