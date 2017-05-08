Хроника 7 мая. Победа Макрона во Франции, открытие Евровидения, массовая драка в Одессе

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Итоги президентских выборов во Франции, грандиозное открытие Евровидения-2017 в Киеве, разгромная победа киевского "Динамо" над "Александрией". Об этих и других новостях воскресенья в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Макрон — президент Франции

Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал победу о втором туре президентских выборов во Франции с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.

По итогам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%), свои голоса Макрону отдали 20,4 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%), практически вдвое улучшив результат своего отца, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена, который во втором туре выборов 2002 года набрал 5,5 миллиона голосов (17,8%), уступив Жаку Шираку. Еще 3 миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а 1 миллион их испортили.

В Киеве открыли Евровидение

В Киеве в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2017.

Всех участников конкурса поздравили супруга президента Марина Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и супервайзер песенного конкурса Евровидения Йон Ола Санд.

Перед официальной церемонией открытия все артисты и представители делегаций 42-х стран-участниц традиционно прошли по красной дорожке, расстеленной перед Мариинским дворцом. Выход представителей песенного конкурса происходил по алфавиту. Последней делегацией, появившейся на красной дорожке Евровидения-2017, была делегация представителя Украины – рок-группы O. Torvald. В конце дорожки, на крыше КВЦ "Парковый", делегации отпустили в небо флаги своих стран.

В Одессе произошла массовая драка

В центре Одессы, на улице Дерибасовской, ночью 7 мая произошла массовая драка. По словам свидетелей происшествия, подрались представители двух компаний.

"Один из отдыхавших зашвырнул стулом в другого парня. Завязалась потасовка, а затем – откровенная драка", — сообщили очевидцы. Также сообщается, что участники конфликта, которых было порядка 50 человек, перемещались на Греческую площадь, затем — на перекресток Дерибасовской и Екатерининской улиц. На место происшествия прибыла охрана. По словам очевидцев, охране пришлось применять слезоточивый газ. В патрульной полиции подтвердили факт массовой драки, уточнив, что на место выезжали сотрудники спецподразделения "Ягуар". По предварительным данным, зачинщики конфликта задержаны.

Объявлена чрезвычайная пожароопасность по всей Украине

Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности почти по всей Украине в воскресенье и понедельник, передает Укргидрометцентр.

Так, 7 мая в Украине, кроме западной части, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 7-8 мая в Харьковской, Кировоградской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и в южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Памятный камень маршалу Жукову демонтировали в Одессе

В Одессе демонтировали установленный накануне памятный камень маршалу СССР Георгию Жукову.

Камень, на проспекте, который до недавнего времени носил имя Жукова, но в рамках декоммунизации был переименован в проспект Небесной сотни, установили сторонники запрещенной в Украине Коммунистической партии. На мраморном камне была надпись: "Здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского Союза Г.К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ". Как отмечается, после споров активистов с полицейскими на место происшествия прибыли коммунальщики, которые в итоге с помощью техники они демонтировали камень.

В супермаркете в центре Киева посетитель открыл стрельбу

В Киеве, в Печерском районе, на площади Спортивной, в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

"Событие произошло в Печерском районе на площади Спортивной. Пострадавшего с ранением в живот доставили в больницу", — говорится в сообщении. В 15:30 правоохранители получили сообщение о стрельбе в супермаркете. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Печерского и Главного управлений полиции.

"Предварительно установлено, что покупатель взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета пригласила его в свое служебное помещение. Там мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот", — уточнили спикер полиции.

Злоумышленника (установлено, что он — киевлянин, 1969 года рождения), задержали, оружие изъяли, а пострадавшему вызвали "скорую" и доставили в больницу. Данные и состояние пострадавшего уточняются.

"Динамо" разгромило "Александрию"

Киевское "Динамо" в воскресенье крупно обыграло "Александрию" в матче 28-го тура Чемпионата Украины по футболу. Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Мячи забивали Андрей Ярмоленко (7-я минута, с пенальти), Артем Беседин (12-я), Денис Гармаш (45+3-я, 57-я), Николай Морозюк (73-я) и Виктор Цыганков (80-я). "Александрия" с пятой минуты играла в меньшинстве – с поля был удален защитник Сергей Симинин. "Динамо" в следующем матче 13 мая сыграет в гостях с донецким "Олимпиком". "Александрия" в этот же день встретится на выезде с луганской "Зарей".