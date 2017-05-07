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    Ле Пен признала поражение и поздравила Макрона с победой

    Тема:

    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (175)

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    Марин Ле Пен, говоря о "Национальном фронте", заявила, что ее партия является "первой оппозиционной силой новому президенту", однако отметила, что партии предстоит серьезное обновление.
    Ле Пен в ходе дебатов 3 мая 2017
    STRINGER / AFP

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, потерпевшая поражение на выборах президента Франции, прошедших в воскресенье, поздравила своего соперника, лидера движения "Вперёд" Эммануэля Макрона с победой.

    Флаг Франции
    flickr.com/Simon
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    "Французы выбрали нового президента Франции, проголосовали за продолжение (прежнего курса). Я позвонила господину Макрону, чтобы поздравить его с избранием", — сказала она в кратком выступлении перед своими сторонниками.

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    Она поблагодарила своих избирателей за поддержку.

    "Я хочу поблагодарить 11 миллионов французов, которые отдали мне свои голоса и свое доверие, а также сторонников, которые поддерживали и сопровождали меня на протяжении всей президентской кампании. Также я хочу поблагодарить Николя Дюпон-Эньяна, который поддержал меня, за его мужественный выбор", — сказала Ле Пен.

    Говоря о Нацфронте, Ле Пен сказала, что ее партия является "первой оппозиционной силой новому президенту", однако отметила, что партии предстоит серьезное обновление. Также она заявила, что будет бороться на предстоящих выборах в парламент и призвала соотечественников поддержать ее.

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    Выступление Ле Пен было кратким и продлилось около трех минут.

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