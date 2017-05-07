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    Биография Эммануэля Макрона. Справка

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    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (175)

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    Лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в городе Амьене во Франции в семье врачей. Новый президент Франции женат на своей бывшей учительнице французского языка Бриджит Тронье.
    Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон уверенно лидирует во втором туре президентских выборов во Франции с 62,34% голосов, свидетельствуют данные МВД по результатам подсчета 22 миллионов бюллетеней (60%).

    Ниже приводится его биографическая справка.

    Французский государственный деятель, лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) родился 21 декабря 1977 года в городе Амьене во Франции в семье врачей.

    Макрон в ходе дебатов 3 мая 2017
    STRINGER / AFP
    Эммануэль Макрон: надежда Франции

    В выпускном классе школы Макрон перешел в один из двух лучших лицеев Франции – парижский "Анри IV".

    Получил степень магистра философии в Парижском университете X–Нантер. Окончил Институт политических исследований в Париже. В 2002-2004 годах был студентом Национальной школы администрации (ENA).

    В 2004-2008 годах Макрон работал инспектором финансов.

    В 2008-2011 годах – инвестиционный банкир.

    С 2011 по 2012 год – управляющий партнер Банка Ротшильда.

    В 2012-2014 годах – заместитель генерального секретаря Елисейского дворца.

    С 26 августа 2014 года по 30 августа 2016 года занимал пост министра экономики Франции.

    В 2006-2009 годах состоял в Социалистической партии.

    6 апреля 2016 года в Амьене Макрон создал движение "Вперед" (En Marche!).

    Смотрите также: Макрон против Ле Пен: кандидаты провели финальную битву за избирателя

    16 ноября 2016 года Эммануэль Макрон заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции.

    В ноябре 2016 года Макрон представил свою книгу-программу "Революция".

    23 апреля 2017 года в первом туре президентских выборов Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов избирателей и вышел во второй тур, где его соперницей стала кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3% голосов).

    Эммануэль Макрон женат на своей бывшей учительнице французского языка Бриджит Тронье.

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