Макрон обходит Ле Пен на выборах во Франции с 60,19% голосов - МВД

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Во втором туре президентских выборов во Франции основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон обходит лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов.

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По результатам подсчета 4,1 миллиона голосов (12,2%), Макрон набирает 60,19%, Ле Пен — 39,81%.

Также отмечается, что из 4,1 миллионов человек 359 тысяч проголосовали пустыми бюллетенями, 160 тысяч их испортили.

Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции, основная часть участков в стране закрылась в 20.00 мск, в больших городах голосование было продлено до 21.00 мск. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.