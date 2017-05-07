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    Аналитика и комментарии

    Эммануэль Макрон: надежда Франции

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (154)

    (обновлено: )22011
    Во второй тур выборов президента Франции вышли лидер партии "Нацфронт" Марин Ле Пен и центрист Эммануэль Макрон. По данным опросов, во втором туре выборов Макрон одержит победу над Ле Пен с 62% против 38%.
    Макрон в ходе дебатов 3 мая 2017
    STRINGER / AFP

    РИА Новости Украина

    Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. По его итогам лучшим с 24,01% голосов стал основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен финишировала следом — 21,3%.

    Второй тур выборов президента Франции проходит в воскресенье, 7 мая. По данным опросов, во втором туре выборов Макрон одержит победу над Ле Пен с 62% против 38%.

    Ниже приводится биографическая справка.

    Французский государственный деятель, лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в городе Амьене во Франции в семье врачей.

    В выпускном классе школы Макрон перешел в один из двух лучших лицеев Франции – парижский "Анри IV".

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    Получил степень магистра философии в Парижском университете X–Нантер. Окончил Институт политических исследований в Париже.

    В 2002-2004 годах был студентом Национальной школы администрации (ENA).

    В 2004-2008 годах Макрон работал инспектором финансов.

    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen
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    В 2008-2011 годах – инвестиционный банкир.

    С 2011 по 2012 год – управляющий партнер Банка Ротшильда.

    В 2012-2014 годах – заместитель генерального секретаря Елисейского дворца.

    С 26 августа 2014 года по 30 августа 2016 года Макрон занимал пост министра экономики Франции.

    В 2006-2009 годах состоял в Социалистической партии.

    6 апреля 2016 года в Амьене  Макрон создал движение "Вперед".

    16 ноября 2016 года Эммануэль Макрон заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции.

    В ноябре 2016 года Макрон представил свою книгу-программу "Революция".

    23 апреля 2017 года в первом  туре президентских выборов Эммануэль  Макрон набрал 24,01% голосов избирателей и вышел во второй тур, где его соперницей стала кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3% голосов).

    Эммануэль Макрон женат на своей бывшей учительнице французского языка Бриджит Тронье.

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