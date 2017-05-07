Эммануэль Макрон: надежда Франции

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РИА Новости Украина

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. По его итогам лучшим с 24,01% голосов стал основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен финишировала следом — 21,3%.

Второй тур выборов президента Франции проходит в воскресенье, 7 мая. По данным опросов, во втором туре выборов Макрон одержит победу над Ле Пен с 62% против 38%.

Ниже приводится биографическая справка.

Французский государственный деятель, лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в городе Амьене во Франции в семье врачей.

В выпускном классе школы Макрон перешел в один из двух лучших лицеев Франции – парижский "Анри IV".

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Получил степень магистра философии в Парижском университете X–Нантер. Окончил Институт политических исследований в Париже.

В 2002-2004 годах был студентом Национальной школы администрации (ENA).

В 2004-2008 годах Макрон работал инспектором финансов.

В 2008-2011 годах – инвестиционный банкир.

С 2011 по 2012 год – управляющий партнер Банка Ротшильда.

В 2012-2014 годах – заместитель генерального секретаря Елисейского дворца.

С 26 августа 2014 года по 30 августа 2016 года Макрон занимал пост министра экономики Франции.

В 2006-2009 годах состоял в Социалистической партии.

6 апреля 2016 года в Амьене Макрон создал движение "Вперед".

16 ноября 2016 года Эммануэль Макрон заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции.

В ноябре 2016 года Макрон представил свою книгу-программу "Революция".

23 апреля 2017 года в первом туре президентских выборов Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов избирателей и вышел во второй тур, где его соперницей стала кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3% голосов).

Эммануэль Макрон женат на своей бывшей учительнице французского языка Бриджит Тронье.