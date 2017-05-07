Ле Пен проиграет, но "Национальный фронт" станет силен, как никогда - эксперт

РИА Новости Украина

Последние дебаты кандидатов на пост президента Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен были самыми слабыми в истории дебатов с 1984 года и вряд ли кого-то воодушевили отправиться на выборы в воскресенье, — сказал Sputnik Милош Йованович (Milos Jovanovic), доцент юрфака Белградского университета, эксперт по французской политике. При этом если говорить о настроениях сербской диаспоры во Франции, они в большинстве своем за Ле Пен – подчеркнул Йованович: "Большинство представителей диаспоры положительно оценивают ее отношение к проблеме Косова и Метохии, Сербии, и вообще ее видение внешней политики, отсутствие недружелюбия к Владимиру Путину и России. Это вполне логичная позиция сербской диаспоры, ее можно назвать "политическим реализмом".

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Никола Йованович (Nikola Jovanovic), программный директор белградского "Центра международного сотрудничества и устойчивого развития" считает, что дебаты остались непревзойденными по уровню агрессии и взаимных обвинений, чему, по его словам, есть и объективные причины: "Все-таки речь идет о кандидатах с абсолютно разными системами ценностей, разным видением будущего Франции, поэтому каждый из кандидатов хотел не просто победить, но еще и делегитимизировать соперника. Ле Пен предлагает идею суверенной Франции, которая дистанцируется от евроатлантических союзников, прежде всего от США, в то время как Макрон, по сути, предлагает продолжить политику Оланда. Оба кандидата говорят о независимой Франции, но по-разному понимают независимость. Думаю, Макрон победит почти со стопроцентной вероятностью, но при этом я считаю, что "Национальный фронт" после выборов будет силен как никогда и Ле Пен станет одним из ведущих игроков в французском парламенте".