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    Полуголые FEMEN провели акцию у участка, где проголосовала Ле Пен

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (159)

    (обновлено: )16911
    Активистки скандально известного движения FEMEN утром в воскресенье развернули огромный плакат, на котором написано "Марин у власти, Марианна в отчаянии".
    Активистки FEMEN развернули плакат у участка, где будет голосовать Ле Пен
    inna shevchenko / Twitter

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Возле избирательного участка в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале к северу от Парижа, активистки скандально известного движения FEMEN утром в воскресенье развернули огромный плакат.

    Полиция задержала активисток FEMEN рядом с участком, где голосовала Ле Пен
    Канал RT на Youtube
    Задержание активисток FEMEN возле участка, где голосовала Ле Пен

    На этом участке позже проголосовала во втором туре выборов президента Франции кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

    Одна из наиболее известных активисток движения Инна Шевченко разместила в своем аккаунте в сети Twitter фотографию с места событий. На ней изображены пять девушек, одетых в темные джинсы и с цветочными венками на головах.

    Активистки забрались на высокие строительные леса и развернули огромный плакат.

    "Марин у власти, Марианна в отчаянии", — написано на плакате. Марианна — молодая женщина, символизирующая Францию и олицетворяющая национальный девиз страны "Свобода, Равенство, Братство".

    Как сообщает газета Figaro, одна из участниц акции задержана.

    twitter.com/ntv
    FEMEN провели акцию у участка, где будет голосовать Ле Пен

    Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед" экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

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