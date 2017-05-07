Полуголые FEMEN провели акцию у участка, где проголосовала Ле Пен

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Возле избирательного участка в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале к северу от Парижа, активистки скандально известного движения FEMEN утром в воскресенье развернули огромный плакат.

На этом участке позже проголосовала во втором туре выборов президента Франции кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Одна из наиболее известных активисток движения Инна Шевченко разместила в своем аккаунте в сети Twitter фотографию с места событий. На ней изображены пять девушек, одетых в темные джинсы и с цветочными венками на головах.

Активистки забрались на высокие строительные леса и развернули огромный плакат.

"Марин у власти, Марианна в отчаянии", — написано на плакате. Марианна — молодая женщина, символизирующая Францию и олицетворяющая национальный девиз страны "Свобода, Равенство, Братство".

Как сообщает газета Figaro, одна из участниц акции задержана.

twitter.com/ntv FEMEN провели акцию у участка, где будет голосовать Ле Пен

Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед" экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).