Задержание активисток FEMEN возле участка, где голосовала Ле Пен

В Twitter-аккаунте движения FEMEN разместили фотографии с акции. На них запечатлены полуголые активистки в резиновых масках, изображающих лидеров ряда государств, включая президентов США, России и Сирии. Также девушки "нарядились" в отца Ле Пен — Жан-Мари и в бывшего главу Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа.

"На белом лимузине, в духе единства они приехали поддержать свою лучшую союзницу во Франции", — написали активистки. Подпись к каждой фотографии содержит язвительные цитаты якобы от лица политиков, которые, по мнению участниц движения, могли бы иллюстрировать их поддержку.

Ле Пен проголосовала в Энен-Бомоне ранее в воскресенье. Она была в хорошем настроении и позировала фотографам.

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