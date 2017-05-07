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    Столетняя француженка придет выбирать 17-го президента за свою жизнь

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (152)

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    В первый раз Кальро проголосовала в возрасте 29 лет. Она отметила, что это было первое голосование для женщин в 1945 году: "Сейчас, пойти голосовать – это очень просто. Для нас же это было достижением".
    Женевьева Кальро
    twitter.com/rtlfrance

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Француженка Женевьева Кальро, которой исполнился 101 год, намерена прийти в воскресенье на избирательный участок и проголосовать за нового главу государства, передает в субботу радиостанция RTL.

    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen
    Во Франции выбирают президента. Ждем сюрпризов?

    Она будет выбирать президента страны уже в 17-й раз.

    Кальро родилась еще во время правления президента Раймона Пуанкаре (1913-1920). Всю свою жизнь она провела в сельской местности в коммуне Сент-Олей на юго-западе страны. Она до сих пор самостоятельно ухаживает за садом и огородом.

    В первый раз Кальро проголосовала в возрасте 29 лет. "Это было первое голосование для женщин в 1945 году. Тогда я только родила девочку, это было важнее, чем выборы. Сейчас, пойти голосовать – это очень просто. Для нас же это было достижением", — сказал журналистам Кальро.

    По ее словам, она всю свою жизнь "сражалась и считала себя борцом", и именно по этой причине пойдет голосовать." Женщинам предоставили право голосовать, и мы не упустим этого", — подчеркнула она.

    Во Франции второй тур выборов проходит в воскресенье, 7 мая. Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, во второй тур вышли лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

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