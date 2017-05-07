В США французы проголосовали во втором туре президентских выборов

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В США граждане Франции проголосовали во втором туре президентских выборов — раньше большинства своих соотечественников.

Многие из живущих в Нью-Йорке французов видят прямые параллели между недавним голосованием в Америке и тем выбором, перед которым сегодня стоит Пятая республика. Будучи зрителями на выборах президента США в ноябре прошлого года, сегодня они сами участники политического действа.

Данные о явке на участки, и тем более предварительные результаты, дипмиссии не раскроют до 20.00 7 мая по времени Франции. Во французской метрополии второй тур выборов пройдет в воскресенье.

Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, во второй тур вышли лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. —0-