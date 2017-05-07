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    Полиция Франции объявила в розыск троих подозреваемых в подготовке теракта

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (145)

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    По словам представителя французской полиции, в субботу, 6 мая, МВД Франции распространило ориентировку на трех человек, которые подозреваются в подготовке теракта на французской территории.
    Полиция Франции
    REUTERS Christian Hartmann

    ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Национальная полиция Франции в преддверии второго тура выборов главы государства выпустила ориентировки на трех человек, подозреваемых в подготовке теракта в стране, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Eric FEFERBERG / POOL / AFP
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    "Вчера, 6 мая, французская полиция распространила ориентировку на трех человек, которые подозреваются в подготовке теракта на французской территории", — сказала собеседница агентства.

    Она добавила, что ориентировки были размещены, в том числе, в социальных сетях.

    "Вся Франция в курсе", — добавила представитель полиции.

    По ее словам, речь идет о двух гражданах Бельгии Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне, а также о гражданине Афганистана Забиулле Сарвари.

    В воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов. За президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

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