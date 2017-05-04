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    Фотоленты

    Макрон против Ле Пен: кандидаты провели финальную битву за избирателя

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (125)

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    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Ле Пен в ходе дебатов 3 мая 2017
    Макрон в ходе дебатов 3 мая 2017
    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Ле Пен в ходе дебатов 3 мая 2017
    Макрон в ходе дебатов 3 мая 2017
    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Eric FEFERBERG / POOL / AFP
    Ле Пен в ходе дебатов 3 мая 2017
    Ле Пен в ходе дебатов 3 мая 2017
    STRINGER / AFP
    Макрон в ходе дебатов 3 мая 2017
    Макрон в ходе дебатов 3 мая 2017
    STRINGER / AFP
    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    STRINGER / AFP
    Ле Пен в ходе дебатов 3 мая 2017
    Ле Пен в ходе дебатов 3 мая 2017
    STRINGER / AFP
    Макрон в ходе дебатов 3 мая 2017
    Макрон в ходе дебатов 3 мая 2017.
    STRINGER / AFP
    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Eric FEFERBERG / POOL / AFP

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    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017

    Дебаты кандидатов в президенты Франции — лидера движения "Вперед", экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона и главы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — на каналах французского ТВ посмотрели около 16,5 миллионов телезрителей.

    Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на компанию Mеdiamеtrie, на каналах TF1 и France2, которые были организаторами дебатов, за ходом дискуссии следили 15,1 миллиона телезрителей. Еще более миллиона человек смотрели за дебатами на других каналах, которые также вели трансляцию.

    Читайте также: Дуэль по-французски: Макрон и Ле Пен устроили яркое шоу на дебатах

    Кандидаты в президенты Франции вечером в среду провели последние теледебаты за три дня до второго тура выборов.

    Первый тур президентских выборов состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Второй тур пройдет 7 мая.

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