Макрон против Ле Пен: кандидаты провели финальную битву за избирателя

Дебаты кандидатов в президенты Франции — лидера движения "Вперед", экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона и главы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — на каналах французского ТВ посмотрели около 16,5 миллионов телезрителей.

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на компанию Mеdiamеtrie, на каналах TF1 и France2, которые были организаторами дебатов, за ходом дискуссии следили 15,1 миллиона телезрителей. Еще более миллиона человек смотрели за дебатами на других каналах, которые также вели трансляцию.

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Кандидаты в президенты Франции вечером в среду провели последние теледебаты за три дня до второго тура выборов.

Первый тур президентских выборов состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Второй тур пройдет 7 мая.