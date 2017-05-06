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    В мире

    За пределами Франции началось голосование во II туре выборов президента

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    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (139)

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    Первыми, в 12.00 по парижскому времени, открылись избирательные участки в заморском сообществе Сен-Пьер и Микелон. Затем голосовать начали жители Французской Гвианы.
    Флаг Франции
    flickr.com/Simon

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В субботу на некоторых территориях за пределами Франции уже стартовало голосование во втором туре выборов президента страны.

    Павел Карназыцкий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Первыми, в 12.00 по парижскому времени, открылись избирательные участки в заморском сообществе Сен-Пьер и Микелон. Затем голосовать начали жители Французской Гвианы. В субботу также проголосуют жители Гваделупы, Мартиники, Французской Полинезии, Сен-Бартельми и Сен-Мартена.

    Помимо французских территорий, решающий день президентской гонки наступил и для французов, проживающих в США, Канаде и странах Латинской Америки.

    Между тем во французской метрополии второй тур выборов пройдет в воскресенье, 7 мая.

    Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, во второй тур вышли лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

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