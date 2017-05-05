О вероятности выборов в Украине после выборов во Франции и Германии

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Еще одно криминальное дело отрыто против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен накануне выборов. Заявление о клевете в прокуратуру Парижа на свою соперницу подал кандидат в президенты Эммануэль Макрон.

Поводом для обращения стали заявления Ле Пен во время теледебатов, что, по слухам, якобы Макрон имеет оффшорные счета на Багамах.

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В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает, что переговоры в нормандском формате и минский процесс фактически приостановлены именно из-за предстоящих президентских выборов во Франции в мае и выборов в Германии в сентябре.

Выборы во Франции и Германии, а также как возможные результаты скажутся на Украине, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Павел Карназыцкий.

По социологии в президентской гонке во Франции лидирует Эммануэль Макрон. Примерно 60% против примерно 40% у Марин Ле Пен. Как вы считаете, стоит ли доверять социологии?

— Я бы хотел напомнить про социологию, которая утверждала победу Хиллари Клинтон, а в итоге победил Дональд Трамп. Поэтому социология пока не точная наука. И наверное, чуть точнее, может быть, гадалок и всяких экстрасенсов, и доверять ей особо не стоит. Стоит дождаться результатов выборов. Здесь все зависит от того, насколько избиратели чьи окажутся послушными и придут на участки. Вот социология как раз-таки делает плохую услугу для того кандидата, которого пиарит. Все уверены, что побеждает мой кандидат, и до выборов, до участков не доходят. А вот как раз сторонников тех кандидатов, кто отстает, эта социология подстегивает.

Если прогнозировать дальнейшую судьбу нормандского формата и минского переговорного процесса, что изменится в случае победы либо Ле Пен, либо Макрона на выборах?

— Относительно Украины ничего особо не измениться, потому что государство, французский представитель прежде всего будет отстаивать интересы Франции. А интересы Франции в том, чтобы было мирное развитие Европы, Европа не имела на своих западных границах воюющую страну.

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Не важно, кто станет президентом, этот курс Франции на мир останется?

— Да, курс Франции на выполнение минских соглашений останется, и курс Европы и всего мира остается на то, чтобы было принуждение к миру и выполнение мирных соглашений. Война никому не нужна.

Будет ли Ангела Меркель в ближайшее время обсуждать проблему Украины, учитывая парламентские выборы в Германии?

— Ангела Меркель очень сильно завязана на минских соглашениях, это геополитический ее конек. И поэтому ей под выборы очень нужен какой-то результат. Потому что на сегодняшний день нормандский формат для ее партии — это большой минус. Он ничего не дал. Поэтому Германия как раз будет лоббировать то, чтобы уже к лету был какой-то результат минских соглашений. Германии просто жизненно необходимо добиться чего-то. Потому что у Ангелы Меркель довольно сложная ситуация во внутренней политике, в частности недовольство беженцами, и немецкий избиратель не совсем готов поддержать дальше ее курс. Поэтому сегодня Германия будет добиваться каких-то результатов.

Вопрос выполнения минских соглашений будет острее подниматься?

— Мы же видим, что Ангела Меркель поехала в Сочи встречаться с Путиным именно для того, чтобы он ей помог каким-то результатом по минскому формату, чтобы она своим избирателям могла показать хотя бы геополитический прорыв Германии.

В Украине говорят о том, что паузой в переговорном процессе каким-то образом может воспользоваться Россия. Стоит ли ждать обострения конфликта на Донбассе в этот период?

— Я думаю, что обострения не будет, потому что сама вот эта задержка с минским форматом вызвана тем, что Киев не способен принять политические решения, именно внесение изменений в Конституцию Украины, и протолкнуть немножко выполнение минских соглашений. России на сегодняшний день более выгода эта затяжная ситуация — ни мира, ни войны. Фактически, сегодня РФ ведет себя точно так же, как союзники в Антигитлеровской коалиции. Им выгодно, чтобы это шел конфликт, ослаблял геополитических оппонентов, на сегодняшний день конфликт в Украине ослабляет только Украину. И чем дольше он затягивается, тем слабее позиция Украины будет на международных переговорах в том же нормандском формате. Каждый день промедления для Украины — это минус. Украина теряет ВВП, Украина теряет население, Украина теряет международный имидж, потому что война никак не заканчивается.

Кто может стать следующим канцлером? И как это повлияет на дальнейшие отношения Украины с Германией?

— Как только закончатся выборы в Германии, мы сразу же войдем в период, когда будет уже принуждение к проведению парламентских выборов в Украине, потому что с отсутствием парламентской коалиции страна далеко двигаться не может. Сегодня в Украине просто жизненно важно, чтобы была парламентская коалиция, чтобы была реально действующей, и она отвечала за судьбу страны. Сегодня же мы видим, когда все политические партии называют себя оппозицией, пользуясь привилегиями власти.

Ранее эксперт-международник Владимир Воля в эфире "ГС" спрогнозировал, какими будут результаты президентских выборов во Франции, а также как это повлияет на предоставление безвиза с ЕС.

Также директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" заявил, что возможное присоединение США к минскому процессу не принесет Украине выгоды.