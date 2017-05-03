С Макроном или без, но ЕС может остаться без Франции

РИА Новости Украина

Фаворит президентской гонки во Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Би-би-си, что Евросоюз должен быть реформирован, иначе его ждет "фрексит", или снова "Национальный фронт". Что Эммануэль Макрон имел в виду?

О реформировании Евросоюза и Франции по сценарию Макрона рассуждает Марк Крапез (Marc Crapez), политолог, журналист, участвующий в работах исследовательской группы Sophiapol (Университет Париж-10), автор книги "Реакционные левые" ("La gauche réactionnaire"). В интервью Sputnik он сказал, что за этими высказываниями Макрона стоит политический оппортунизм: "Он старается насобирать отовсюду голоса и привлечь как избирателей, живущих в городах и пользующихся благами глобализации, так и тех, кто находится несколько на обочине жизни в современном мире и кто может скептически относиться к европейскому строительству в том виде, в котором оно сейчас ведется. Это интересно, потому что тут мы видим, что, по крайней мере, в этом два кандидата похожи друг на друга – Марин Ле Пен также находится между определенным правым электоратом и определенным электоратом, придерживающимся более левых взглядов".

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Патрик Мартен-Женье (Patrick Martin Genier), специалист по европейским и международным вопросам из Института политических исследований в Париже (Sciences Po Paris) считает, что Макрон остается проевропейским политиком и сам никогда не поднимет вопрос о референдуме: "Он говорит, что Евросоюз ждет "фрекзит", если ничего не будет сделано, но он не никогда не говорил о том, что он сам инициирует "фрексит" или же вынесет на референдум вопрос о членстве в Европейском союзе".

Мартен-Женье, который имеет репутацию проевропейского эксперта, соглашается с Макроном в том, что ситуация в нынешнем виде действительно может в конечном итоге привести к "фрекзиту": "Если ничего не предпринимать, оставив все как есть, то на самом деле существует риск возвращения идей Национального фронта, а в конечном итоге — выхода из ЕС".

При этом под абстрактным словом "реформы" эксперт понимает не пересмотр, а просто дальнейшее углубление евроинтеграционных процессов.

"Это будет нелегко. Для того чтобы реформировать европейские соглашения, нужно единогласие, так что главная задача заключается не в этом. Но мы знаем, что в том, что касается, например, социальной политики Европы, соглашения о Европейском союзе предусмотривают определенные возможности. То же самое можно сказать об оборонной политике Европы, о политике безопасности – в этих областях существует возможность наладить более тесное сотрудничество, что означает, что все 27 стран Евросоюза смогут продвинуться вперед", — заявил Мартен-Женье.