Французские выборы обнажили большое европейское разочарование

Владимир Матвеев, обозреватель

Результаты первого тура президентских выборов во Франции показали тенденцию к формированию альтернативных политических сил, подобную США и Италии, поскольку оба победивших кандидата не намерены представлять продолжение статус-кво, и имеют свое видение развития Франции.

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Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Франции и экс-сотрудник банка Ротшильда Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов во Франции с 23,75%, голосов, на втором месте — лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая набрала — 21,53% голосов. Оба кандидата намерены продолжить участие в выборах.

Голосованием французы отвергли, по сути, устаревшую партийную структуру.

"Ни Эммануэль Макрон, ни Марин Ле Пен — два кандидата, победившие в первом раунде голосования за пост президента Франции, — не относятся к старым правым и старым левым. За программой ни одного из них не стоит крупная парламентская партия. Никто в качестве президента не будет представлять продолжение статус-кво", — отмечает Энн Эпплбаум в The Washington Post.

Для Марин Ле Пен "нынешний результат стал и успехом, и провалом одновременно. "Хотя, с одной стороны, она сумела получить намного больше голосов, чем ее отец в 2002 году, с другой — ее партии "Национальный фронт" не удалось достичь цели попасть во второй тур 7 мая в качестве самой весомой политической силы", — пишет политический обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Штефан Симонс.

Ле Пен – более консервативна. Макрон – более либерален.

По мнению экспертов, новое политическое разделение и конфигурация определяются как экономикой, так и "разными видениями самой Франции", о чем свидетельствует и сопоставление предвыборных программ Ле Пен и Макрона: противницы ЕС, НАТО, массовой иммиграции и сторонника ЕС, свободной международной торговли и интеграции Франции в глобальный мир.

В то время как Ле Пен выступает за более тесное сотрудничество с Россией, Макрон более сдержан относительно такого сближения.

По словам политолога Гидеона Куца, еще одной стороной платформы Макрона является либерализация экономики, "создание новых возможностей для бизнеса", но при этом сохранение и "даже усиление нынешней социальной политики". По мнению политолога, в программе Макрона "не обошлось без доли популизма, но эта доля не столь велика, если сравнивать с другими политиками, баллотировавшимися в этот раз в президенты Франции", передает Радио Свобода.

Выступая в Париже, Макрон сказал, что надеется стать "президентом всех патриотично настроенных жителей Франции против угрозы националистов". А Марин Ле Пен, узнав о предварительных результатах первого тура, назвала себя "народным кандидатом", добавив, что речь идет о "выживании Франции", передает ВВС.

При этом о намерении уйти с поста лидера партии Марин Ле Пен заявила в понедельник в эфире телеканала France 2. В интервью она назвала 7 мая "приближающимся решающим моментом".

"Ключи" к результату выборов сейчас находятся в руках избирателей проигравших первый тур кандидатов левого радикала Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона.

Вслед за президентом Франции Макрона поддержали и проигравшие кандидаты. Франсуа Фийон, набравший 19,91% голосов, в эфире французского телевидения признал поражение и призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре, сообщает ВВС. Поддержал Макрона и кандидат от социалистов Бенуа Амон, также проигравший в первом туре.

Молодой несистемный самовыдвиженец Макрон, по мнению экспертов, проявил себя популистом и демагогом, попытавшимся соединить в своей предвыборной риторике идеи, как социалистов, так и консерваторов. Он также привлек на свою сторону сексуальные и этнические меньшинства. При этом он пользовался негласной поддержкой правящей Социалистической партии и персонально Франсуа Олланда. По данным ряда экспертов и политологов, на стороне экс-банкира и министра экономики была либеральная пресса, а также финансовая поддержка крупных корпораций.

Своей стремительной карьере, как сообщали СМИ, Макрон во многом обязан знакомству с группой Ротшильдов, в чьих структурах он работал. Как только он объявил, что вступает в президентскую гонку, французы прозвали его "кандидатом от Ротшильдов".

Так, на фоне сообщений о победе Макрона в первом туре, курс евро к доллару США достиг максимума с ноября 2016 года.

Несмотря на это, Макрон набрал немногим больше голосов, чем Ле Пен, ему еще следует решить сложную задачу – определить "новую форму патриотизма" при его лозунгах о либерализации и "новые формы солидарности" для тех французов, которые хотят оставаться французами, но "дружелюбно относиться" к глобальному миру.

Макрон так и не представил четкой программы, реформы, как преодолеть системный кризис французской политической, социальной и экономической модели. А Марин Ле Пен сформулировала ясную позицию по ограничению миграции и борьбе с радикальными исламистами.

Наряду с этим, как отмечает Радио Свобода, проблема в том, что "Франция оказалась в совершенно новой для своей политики ситуации". Макрону необходимо будет выстроить настоящую политическую партию, которая получила бы поддержку избирателей на парламентских выборах. "В своей речи он пообещал новые лица, но, отвернувшись от всего, на что опирался до сих пор, он вряд ли сможет создать настоящую жизнеспособную политическую силу. У Марин Ле Пен, напротив, парламентская база уже существует", — передает Радио Свобода.

В любом случае, до окончания второго тура выборов, французы будут свидетелями жесткой предвыборной гонки кандидатов, чьи идеологические взгляды расходятся.