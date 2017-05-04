Обама поддержал Макрона на выборах президента Франции

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Экс-президент США Барак Обама выразил свою поддержку кандидату в президенты Франции лидеру движения "Вперед" Эммануэлю Макрону.

20 апреля Обама провел телефонный разговор с Макроном, в ходе которого они обменялись мнениями о выборах во Франции. Как подчеркнул представитель бывшего президента США Кевин Льюис, оказание поддержки Макрону не было целью этого звонка.

"Из-за того, что я знаю, насколько важны эти выборы, я хочу, чтобы вы знали, что я поддерживаю Эммануэля Макрона", — заявил Обама. Видеозапись с заявлением Обамы опубликована на официальной странице Макрона в Twitter.

Экс-президент США добавил, что "восхищался кампанией, которую вел Эммануэль Макрон". По его словам, Макрон в ходе своей кампании отстаивал либеральные ценности. Обама также отметил, что Макрон привержен идее лучшего будущего для французов.

"Французские выборы очень важны для будущего Франции и для ценностей, о которых мы так заботимся, поскольку успех Франции важен для всего мира", — заявил Обама.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.