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    Обама поддержал Макрона на выборах президента Франции

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (126)

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    Экс-президент США Барак Обама заявил, что "восхищался кампанией, которую вел Эммануэль Макрон". По его словам, Макрон в ходе своей кампании отстаивал либеральные ценности.
    Барак Обама. Архивное фото
    REUTERS Yuri Gripas

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Экс-президент США Барак Обама выразил свою поддержку кандидату в президенты Франции лидеру движения "Вперед" Эммануэлю Макрону.

    20 апреля Обама провел телефонный разговор с Макроном, в ходе которого они обменялись мнениями о выборах во Франции. Как подчеркнул представитель бывшего президента США Кевин Льюис, оказание поддержки Макрону не было целью этого звонка.

    "Из-за того, что я знаю, насколько важны эти выборы, я хочу, чтобы вы знали, что я поддерживаю Эммануэля Макрона", — заявил Обама. Видеозапись с заявлением Обамы опубликована на официальной странице Макрона в Twitter.

    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    STRINGER / AFP
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    Экс-президент США добавил, что "восхищался кампанией, которую вел Эммануэль Макрон". По его словам, Макрон в ходе своей кампании отстаивал либеральные ценности. Обама также отметил, что Макрон привержен идее лучшего будущего для французов.

    "Французские выборы очень важны для будущего Франции и для ценностей, о которых мы так заботимся, поскольку успех Франции важен для всего мира", — заявил Обама.

    В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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