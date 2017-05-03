Актриса Бриджит Бардо призвала не голосовать за Макрона

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Французская актриса Бриджит Бардо призвала тех, кто любит животных, не голосовать за кандидата в президенты Франции лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов.

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Актриса опубликовала на своей официальной странице в Twitter коммюнике под названием "Если Макрон пройдет, животные умрут!"

— BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) 2 травня 2017 р.

​"Я призываю всех, кто любит и уважает животных, не голосовать за Макрона!" — говорится в коммюнике.

По словам актрисы, презрение Макрона перед лицом страданий животных свидетельствует о полном отсутствии у него такого чувства как сопереживание. Бардо также полагает, что проект экс-министра экономики является для животных смертоносным и не несет никакой надежды на улучшение ни в одной сфере.

Бордо завоевала всемирную популярность благодаря роли в фильме "И Бог создал женщину" (1956 год).

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.