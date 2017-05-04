Макрон показал себя лучше Ле Пен в ходе дебатов - опросы

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх в ходе теледебатов с лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Elabe по заказу телеканала BFMTV.

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По результатам опроса, Макрону предпочтение отдали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%. Еще 3% затруднились ответить на вопрос. В исследовании приняли участие 1314 человек, отобранных на основе выборки.

Макрон также одержал победу в ходе опроса на сайте газеты Figaro: 64% против 36% (24,3 тысячи проголосовавших).

Первый тур президентских выборов состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Второй тур пройдет 7 мая.