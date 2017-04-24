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    В первом туре выборов во Франции Макрон набирает 23,75%, Ле Пен - 21,53%

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    Выборы президента Франции (63)

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    Согласно окончательным данным МВД Франции, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции.
    Первый тур президентских выборов во Франции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, передает агентство Рейтер со ссылкой на окончательные данные МВД Франции.

    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Реакция победителей и проигравших на результаты выборов во Франции

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    Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,64%.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон уже признал свое поражение в первом туре выборов.

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    Первый тур президентских выборов во Франции
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