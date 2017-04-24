В первом туре выборов во Франции Макрон набирает 23,75%, Ле Пен - 21,53%

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, передает агентство Рейтер со ссылкой на окончательные данные МВД Франции.

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Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,64%.

Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон уже признал свое поражение в первом туре выборов.