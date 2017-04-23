Ле Пен и Макрон выходят в лидеры на выборах во Франции - МВД

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В первом туре выборов президента Франции лидируют председатель партии "Национальный фрон" Марин Ле Пен и основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон.

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Кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон немного отстает. Об этом свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.

По данным после подсчета 3,76 миллиона голосов, Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,15%, Макрон — 21,43%, Фийон — 20,34%. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон идет четвертым — 17,96%.

Ранее СМИ со ссылкой на результаты опроса проголосовавших сообщали, что за Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен — 22%, за кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона — 18%.