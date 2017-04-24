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    Реакция победителей и проигравших на результаты выборов во Франции

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    Выборы президента Франции (59)

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    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Кандидат в президенты от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Сторонники кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен радуются её победе в первом туре президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения "En Marche" Эммануэля Макрона во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Сторонники кандидата в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийона в момент объявления результатов первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Сторонники кандидата в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийона в момент объявления результатов первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Кандидат в президенты от партии Республиканцев Франсуа Фийон выступает на пресс-конференции по итогам первого тура выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кандидат в президенты от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Кандидат в президенты от партии Республиканцев Франсуа Фийон выступает на пресс-конференции после окончания первого тура выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции.

    По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.

    Всего в избирательные списки во Франции внесены около 47 миллионов человек.

    Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,96% голосов. Четвертым следует лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,4%.

    Смотрите также: В Париже возобновились столкновения демонстрантов с полицией

    Представитель правящей "Социалистической партии" Бенуа Амон набирает 6,31%, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян — 4,76%, депутат-центрист Жан Ласаль — 1,22%, лидер Новой антикапиталистической партии Филипп Путу — 1,10%, лидер Народно-республиканского союза Франсуа Аселино — 0,92%, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто — 0,65% и основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад 0,18%.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон уже признал свое поражение в первом туре выборов.

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