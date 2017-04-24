Реакция победителей и проигравших на результаты выборов во Франции

По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
Всего в избирательные списки во Франции внесены около 47 миллионов человек.
Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,96% голосов. Четвертым следует лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,4%.
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Представитель правящей "Социалистической партии" Бенуа Амон набирает 6,31%, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян — 4,76%, депутат-центрист Жан Ласаль — 1,22%, лидер Новой антикапиталистической партии Филипп Путу — 1,10%, лидер Народно-республиканского союза Франсуа Аселино — 0,92%, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто — 0,65% и основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад 0,18%.
Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон уже признал свое поражение в первом туре выборов.