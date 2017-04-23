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    Фийон признал свое поражение на выборах во Франции

    Тема:

    Выборы президента Франции (52)

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    Согласно заявлению экс-премьера Франции, кандидата в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, во втором туре он поддержит экс-министра экономики, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона.
    Кандидат в президенты от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон признал свое поражение в первом туре выборов.

    Первый тур президентских выборов во Франции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы во Франции: как проходит голосование

    "Несмотря на все мои усилия, на мою решимость, я не смог стать для вас убедительным", — сказал Фийон в кратком выступлении вскоре после объявления первых данных первого тура.

    Он заявил, что во втором туре поддержит экс-министра экономики, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона.

    "Нам надо понять, кто будет более предпочтителен для нашей страны. Неявка — не решение, особенно когда к власти приближается партия экстремистов. Нацфронт — партия, созданная Жан-Мари Ле Пеном, хранит историю насилия и нетолерантности… Я уверяю вас, экстремизм принесет Франции только несчастье и раскол. Нет другого выбора —… я голосую за Макрона", — заявил экс-премьер.

    Он призвал сограждан "не разделяться, быть едиными и определёнными".

    Ранее СМИ со ссылкой на результаты опроса проголосовавших сообщали, что за Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен — 22%, за кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона — 18%.

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