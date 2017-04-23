Фийон признал свое поражение на выборах во Франции

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон признал свое поражение в первом туре выборов.

"Несмотря на все мои усилия, на мою решимость, я не смог стать для вас убедительным", — сказал Фийон в кратком выступлении вскоре после объявления первых данных первого тура.

Он заявил, что во втором туре поддержит экс-министра экономики, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона.

"Нам надо понять, кто будет более предпочтителен для нашей страны. Неявка — не решение, особенно когда к власти приближается партия экстремистов. Нацфронт — партия, созданная Жан-Мари Ле Пеном, хранит историю насилия и нетолерантности… Я уверяю вас, экстремизм принесет Франции только несчастье и раскол. Нет другого выбора —… я голосую за Макрона", — заявил экс-премьер.

Он призвал сограждан "не разделяться, быть едиными и определёнными".

Ранее СМИ со ссылкой на результаты опроса проголосовавших сообщали, что за Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен — 22%, за кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона — 18%.