На выборах президента Франции лидируют Макрон и Ле Пен - СМИ

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В первом туре президентских выборов во Франции лидируют экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

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Такие данные "известного социологического института" по состоянию на 12.00 приводит бельгийский телеканал RTBF.

Со ссылкой на результаты опроса проголосовавших телеканал сообщает, что за Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен — 22%, за кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона — 18%.

Впервые в истории Пятой республики накануне первого тура выборов сразу четыре кандидата сохранили реальные шансы на выход в "финал": лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, основатель движения "Вперед", представитель политического мейнстрима Эммануэль Макрон, лидер "Непокорившейся Франции", политик крайне левых взглядов Жан-Люк Меланшон и кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. В президентской гонке участвуют еще семь кандидатов.