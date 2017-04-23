Ле Пен набирает на выборах 24,10% голосов, Макрон - 22,44%

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен после подсчета 50,3% бюллетеней набирает на выборах президента 24,10%, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон — 22,44%, сообщает МВД страны, которое отвечает за организацию выборов и подведение итогов голосования.

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Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон третий — 19,57%, четвертый — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 18,28%.

Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции, при этом, как свидетельствуют оценки нескольких телеканалов и исследовательских институтов, лидирует Макрон, набирающий в диапазоне между 22% и 23,8%.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон

Во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов.