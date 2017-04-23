Выборы во Франции: как проходит голосование

Утром в воскресенье во Франции открылись свыше 66,5 тысячи участков для голосования в первом туре выборов президента. Участки открылись в 08.00 по местному времени.
Большинство участков закроются в 19.00 по местному времени. Вместе с тем, закон допускает, что по решению местных властей время открытия или закрытия избирательных участков может быть сдвинуто, крайний срок для закрытия участков – 20.00.
В этом году, чтобы избежать утечек в социальные сети и иностранные СМИ, которые могут оказать влияние на завершение голосования, было решено сдвинуть время закрытия участков на час — только в крупных городах они будут работать до восьми вечера. Таким образом, у экспертов будет меньше часа на то, чтобы успеть отследить первые результаты подсчета голосов и составить предварительную оценку итогов для средств массовой информации.
Смотрите также: Торжественное открытие Чемпионата мира по хоккею в Киеве