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    Выборы во Франции: как проходит голосование

    Тема:

    Выборы президента Франции (44)

    (обновлено: )156
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время время первого тура президентских выборов
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен голосует на избирательном участке
    Супруга кандидата в президенты Франции, лидера движения En Marche Эммануэля Макрона Бриджит
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Жительница голосует на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Избиратели голосуют на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Голосование во время первого тура президентских выборов во Франции на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время время первого тура президентских выборов
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон (в центре) во время время первого тура президентских выборов во Франции в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен голосует на избирательном участке
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен голосует на избирательном участке в Энен-Бомон во время первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Супруга кандидата в президенты Франции, лидера движения En Marche Эммануэля Макрона Бриджит
    Супруга кандидата в президенты Франции, лидера движения "En Marche" Эммануэля Макрона Бриджит во время первого тура президентских выборов во Франции в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Избиратели голосуют на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Избиратели голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Жительница голосует на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.

    Утром в воскресенье во Франции открылись свыше 66,5 тысячи участков для голосования в первом туре выборов президента. Участки открылись в 08.00 по местному времени.

    Большинство участков закроются в 19.00 по местному времени. Вместе с тем, закон допускает, что по решению местных властей время открытия или закрытия избирательных участков может быть сдвинуто, крайний срок для закрытия участков – 20.00.

    В этом году, чтобы избежать утечек в социальные сети и иностранные СМИ, которые могут оказать влияние на завершение голосования, было решено сдвинуть время закрытия участков на час — только в крупных городах они будут работать до восьми вечера. Таким образом, у экспертов будет меньше часа на то, чтобы успеть отследить первые результаты подсчета голосов и составить предварительную оценку итогов для средств массовой информации.

    Смотрите также: Торжественное открытие Чемпионата мира по хоккею в Киеве

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