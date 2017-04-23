В Киеве проходит голосование на выборах президента Франции

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье в посольстве Франции в Украине проходит голосование на выборах президента, сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

Избирательный участок в посольстве на улице Рейтарской в Киеве открылся в 8 утра. По словам корреспондента, около 30 человек пришли, чтобы отдать свой голос на выборах.

Под зданием посольства проходит одиночный пикет. С плакатом стоит гражданин Украины, который проживает в Париже. Он призывает определиться с реальным кандидатом, поскольку эти выборы очень важны для будущего Франции. Избирательный участок закроется в 19:00.

Уже проголосовала посол Франции в Украине Изабель Дюмон, разместившая соответствующее фото в Twitter.

Напомним, сегодня во Франции проходит первый тур президентских выборов.