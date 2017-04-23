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    Киев

    В Киеве проходит голосование на выборах президента Франции

    Тема:

    Выборы президента Франции (42)

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    Под зданием посольства проходит одиночный пикет. С плакатом стоит гражданин Украины, который проживает в Париже. Он призывает определиться с реальным кандидатом, поскольку эти выборы очень важны для будущего Франции.
    Посол Франции в Украине Изабель Дюмон
    twitter.com/isabelledumont

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье в посольстве Франции в Украине проходит голосование на выборах президента, сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

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    Президентские выборы во Франции

    Избирательный участок в посольстве на улице Рейтарской в Киеве открылся в 8 утра.  По словам корреспондента, около 30 человек пришли, чтобы отдать свой голос на выборах. 

    Под зданием посольства проходит одиночный пикет. С плакатом стоит гражданин Украины, который проживает в Париже. Он призывает определиться с реальным кандидатом, поскольку эти выборы очень важны для будущего Франции. Избирательный участок закроется в 19:00.

    Уже проголосовала посол Франции в Украине Изабель Дюмон, разместившая соответствующее фото в Twitter.

    Напомним, сегодня во Франции проходит первый тур президентских выборов.

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