Во Франции эвакуировали избирательный участок из-за странной машины

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Во французском городе Безансон эвакуировали избирательный участок из-за припаркованного рядом подозрительного автомобиля, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, заведенная машина, оставленная перед входом на избирательный участок, числится в угоне. На автомобиле установлены поддельные номера.

На место инцидента прибыла бригада саперов, вокруг автомобиля выставлено оцепление, людей эвакуировали на безопасное расстояние.

В воскресенье во Франции проходит первый тур выборов президента. Утром открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.

В минувший вторник стало известно, что спецслужбам Франции удалось предотвратить теракт, который должен был произойти на завершающем этапе президентской кампании. Двое подозреваемых в подготовке теракта были задержаны.

В четверг на Елисейских полях в Париже произошло нападение на полицейских, в результате которого один страж порядка погиб, его коллега получил ранения. СМИ сообщали, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).