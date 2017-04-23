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    Во Франции эвакуировали избирательный участок из-за странной машины

    Тема:

    Выборы президента Франции (42)

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    Заведенный автомобиль, оставленный перед входом на избирательный участок, числится в угоне. На автомобиле установлены поддельные номера. На место инцидента прибыла бригада саперов.
    Первый тур президентских выборов во Франции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Во французском городе Безансон эвакуировали избирательный участок из-за припаркованного рядом подозрительного автомобиля, передает агентство Рейтер.

    По данным агентства, заведенная машина, оставленная перед входом на избирательный участок, числится в угоне. На автомобиле установлены поддельные номера.

    Во Франции — день первого тура президентских выборов
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    Президентские выборы во Франции

    На место инцидента прибыла бригада саперов, вокруг автомобиля выставлено оцепление, людей эвакуировали на безопасное расстояние.

    В воскресенье во Франции проходит первый тур выборов президента. Утром открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.

    В минувший вторник стало известно, что спецслужбам Франции удалось предотвратить теракт, который должен был произойти на завершающем этапе президентской кампании. Двое подозреваемых в подготовке теракта были задержаны.

    В четверг на Елисейских полях в Париже произошло нападение на полицейских, в результате которого один страж порядка погиб, его коллега получил ранения. СМИ сообщали, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

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