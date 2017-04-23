День выборов во Франции – теракты возможны

РИА Новости Украина

Эксперты не исключают возможность террористических атак во время президентских выборов во Франции. Специалисты по антитеррористической борьбе, бывшие высокопоставленные чиновники силовых структур сомневаются, что можно обеспечить стопроцентную безопасность голосования на президентских выборах, и не исключают новых атак.

Накануне первого тура президентских выборов во Франции, намеченных на 23 апреля, на Елисейских полях произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский и три человека получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. По данным местных СМИ, это был 39-летний француз Карим Шерфи, который не фигурировал в базе экстремистов, потенциально представляющих угрозу для безопасности, однако правоохранительные органы были осведомлены о его "чрезвычайной опасности".

Бывший руководитель антитеррористической группы, советник по Белой книге о терроризме при гендиректоре Нацполиции Жак Пуана отмечает, что во Франции "много избирательных участков", и обеспечить тщательную охрану каждого сложно.

"Вы знаете, что безопасность невозможно обеспечить полностью, несмотря на усилия спецслужб и органов безопасности. Это будет опасный период. Ясно, что ДАИШ решительно настроен сорвать президентские выборы во Франции", — заявил Пуана РИА Новости.

Еще один специалист в области безопасности Аксель Ронд, занимающий должность генерального секретаря полицейского профсоюза CGT в регионе Иль-де-Франс, отмечает, что правоохранительные органы были предупреждены о повышенной опасности в день выборов.

"Мы располагали информаций о том, что в день выборов может произойти нападение. Когда была уничтожена первая ячейка в Марселе, мы подумали, что угрозу удалось нейтрализовать, но, по всей видимости, есть другие люди, готовые совершить нападение. Надеемся, что это (Шерфи – Ред.) был последний человек, решившийся на преступление", - сказал он.

В апреле в Марселе на юге Франции были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта, который должен был произойти на завершающем этапе президентской гонки во Франции. Два молодых человека — 29-летний Махидин Мерабе и 23-летний Клеман Баур — были известны французским спецслужбам.

Еще одной темой для обсуждения стал вопрос о том, окажут ли влияние последние террористические атаки в Париже на исход президентских выборов в Пятой республике.

По мнению Ронда, теракт на Елисейских полях не повлияет на исход голосования. "Конечно, политики продолжают играть свою роль, так что, конечно, будет сказано очень много громких слов, но мы-то сейчас хотим действий – просто обещаний нам недостаточно", — сказал он.

Депутат от правящих социалистов Жиль Савари считает, что влияние будет носить незначительный характер.

"Предвыборная кампания заканчивается в полночь, и на полемику времени нет. Кроме того, теракт вызвал меньший отклик, чем если бы это была бойня, в которой погибли гражданские лица", — сказал парламентарий.

В свою очередь руководитель отдела стратегической разведки консалтинговой компании SIFARIS Эрик Дельбек считает, что стрельба на Елисейских полях показала слабые стороны некоторых кандидатов в президенты, а в более широком смысле говорит о нежелании решать вопросы безопасности.

"Я могу понять тех, кто предлагает прервать предвыборную кампанию (поскольку по сравнению со стрельбой на Елисейских полях политические дебаты кажутся неуместными), но я также могу понять и тех, кто считает, что нужно продолжать, борясь, таким образом, против этого варварства … Мне поняты точки зрения обеих сторон", - заявил он РИА Новости.

Эксперт в области терроризма в Женевском Центре политики безопасности Александр Вотравер обвинил французские власти в построении домыслов и теорий заговора.

"Те, у кого нет программы, нет концепции безопасности, сразу же оказываются в тупике и вынуждены находить быстрые объяснения… Когда их нет, появляются домыслы, теории заговора: это, мол, влияние американцев или Москвы", — сказал он РИА Новости.

По мнению Вотравера, после произошедшего теракта политики, несерьезно относящиеся к вызовам безопасности, могут потерять электоральные очки.

Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешаться в ход выборов в западных странах, не предоставляя при этом никаких доказательств. Москва все эти утверждения опровергала и называла голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.