Явка на выборах президента на французских территориях в Америке ниже 2012

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Явка на выборах президента Франции на французских территориях в Америке, согласно первым данным, оказалась ниже, чем на предыдущих выборах, сообщают французские СМИ со ссылкой на данные префектур.

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По данным на 17.00 местного времени (00.00 по Киеву), явка в Гваделупе составила 34,17% (почти на 8 пунктов ниже, чем на выборах 2012 года), на Мартинике 34,82% (на 2 пункта ниже), на островах Сен-Пьер и Микелон — 49,1% (ниже на 1 пункт).

В 2012 году в заморском сообществе Сен-Пьер и Микелон (у побережья Канады), где зарегистрированы около 5 тысяч избирателей, к 17.00 местного времени проголосовали 50,03%.

По данным издания France Antilles, которое ссылается на префектуру, в Гваделупе (на Антильских островах в Карибском море) на 17.00 местного времени проголосовали 34,17% из 316,6 тысячи избирателей (41,98 в 2012 году). На Мартинике (тоже на Антильских островах) явка на тот же час составила 34,82% — против 36,5% в 2012 году.

Явка в охваченной протестами Французской Гвиане, согласно первым данным, намного ниже, чем на предыдущих выборах, сообщает местное издание France Guyane.

По данным на 17.00 местного времени (00.00 по Киеву), явка в заморском регионе Гвиана, где в течение последнего месяца шли массовые социальные протесты, составила 37,31% — против 45,73% в 2012 году.

Социальные протесты и забастовки во Французской Гвиане продолжались несколько недель. В пятницу между представителями протестующих и властей было подписано соглашение, предусматривающее выделение дополнительно 2,1 миллиарда евро на социально-экономическое развитие региона. В субботу днем (ночь на воскресенье по Киеву) протестующие разобрали баррикады у европейского космодрома "Куру".

В субботу в Америке открылись зарубежные избирательные участки для голосования в первом туре выборов президента Франции. Голосование в метрополии начнется в воскресенье в 9.00 по Киеву.