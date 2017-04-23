Будет только хуже. Эксперты об интересах Украины на выборах во Франции

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Франция голосует: в стране проходят выборы президента, которые могут значительно изменить политическую арену в государстве, а также повлиять на отношения с Украиной. Напомним, президент Франции Франсуа Олланд — один из авторов и гарантов Минских соглашений и активный участник минского процесса.

Согласно проведенному компанией ODOXA исследованию, перед первым туром лидирует экс-министр экономики Эммануэль Макрон, за которого готовы проголосовать 24,5% респондентов. На втором месте — лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен с результатом 23%. За третье место сражаются глава движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и экс-премьер страны Франсуа Фийоном — их поддержали по 19% опрошенных.

Второй тур намечен на 7 мая.

Предвыборные расклады, возможные варианты развития событий, а также "украинский фактор" во французских выборах на пресс-конференции в РИА Новости Украина обсудили политические эксперты.

"Проукраинского кандидата нет"

По мнению политолога Александры Решмедиловой, второй тур неизбежен, поскольку никто из кандидатов в первом туре не набирает более 30% голосов. Поэтому и основная интрига, прогнозирует эксперт, развернется 7 мая.

Крайне важно, считает Решмедилова, насколько эффективно Париж сможет противостоять террористическим атакам, возможным минированиям: "уже появляется информация, что удалось предотвратить какие-то атаки, градус напряжения высок".

Также политолог обращает внимание, что по данным предвыборных опросов в стране был крайне велик процент неопределившихся: "25% или даже треть избирателей еще не определились, за кого они будут голосовать", поэтому при оглашении результатов возможны неожиданности.

Отдельно Решмедилова отметила "фактор Украины".

"В украинской прессе очень часто пытаются найти проукраинского кандидата во французской гонке. Так вот, можно говорить, что независимо от того, кто победит, проукраинского кандидата нет, а Украина ничего не сделала для того чтобы появился такой кандидат. Если будет кандидат с максимально лояльной позицией для Украины, так это благодаря тому, что все, что удалось, — это не наступить на те же грабли, как с Трампом, и не ограничивать въезд Ле Пен или не делать резких шагов, не перерезать возможность дальнейшего общения со всеми кандидатами", — сообщила эксперт.

В остальном никаких "мостиков" или интересной игры «украинского фактора» во французской гонке точно не наблюдается, считает политолог.

"По Крыму: большинство кандидатов так или иначе стоят на позиции наладить диалог с РФ. Вопрос санкций остается актуальным. Марин Ле Пен и близкие к ней кандидаты по риторике говорят, что нужно снимать санкции (с РФ), есть желание к потеплению с российской стороной. А Макрон – за диалог, но против снятия санкций", — отметила Решмедилова, добавив, что в целом на Западе "по Крыму начинает созревать какой-то новый дискурс".

Выбирать будут, ориентируясь на отношение к мигрантам

В то же время независимо от того, кто выиграет президентские выборы во Франции, очень важны будут итоги будущих парламентских выборов в стране, считает Александра Решмедилова. По ее словам, президенту нужна будет масштабная поддержка его партии, чего пока нет практически ни у кого из кандидатов.

В свою очередь политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько сообщил, что на этих выборах во Франции была "опробована польская модель", которая раньше проявилась в противостоянии между популистской партией Качиньских с одной стороны и либерально-центрально-глобалистской партией Дональда Туска с другой.

При этом многие французы, уверен Финько, будут выбирать президента именно с точки зрения его отношения к мигрантам.

"Под влиянием такого фактора как миграция проходит партийно-политическая перегруппировка. … Теперь (идет противостояние) не "левые против правых", а теперь схватывается лагерь "за мигрантов и либерально-глобалисткие ценности» против лагеря, который выступает против расширенной миграции и подчеркивает свою приверженность консервативным ценностям", — сообщил Финько.

Также он заявил, что французы еще очень недовольны большим засильем финансового капитала, а "значительная часть французов остаются левонастроенными": если бы на выборах был единый левый кандидат, то он наверняка вышел бы во второй тур.

Отдельно Финько отметил такой фактор, как эрозия доверия к власти и к политическим силам во Франции: уровень доверия населения критически низок — около 12%.

Будущие отношений Украины и Франции

Победа любого кандидата на предстоящих выборах только ухудшит отношения между Украиной и Францией, уверен политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Есть несколько причин. Первая: французы разочаровались в принципе в курсе Олланда в отношении Украины и России. Разочаровались в его подходе и его действиях в рамках Нормандской четверки, минских соглашений. Две ночи, которые не спал Олланд, подписывая минские соглашения, сегодня бытуют даже в виде политических шуток во французском политическом поле. Наблюдается очень серьезное разочарование", – сообщил эксперт.

Кроме этого, около 70% — против безвизового режима для Украины, поскольку он несет дополнительные миграционные риски, отметил политолог, а также больше половины французы — за восстановление экономических связей с РФ.

"Кто бы ни победил, даже если победит Макрон, он вынужден будет переворачивать страницу Олланда, вынужден будет выносить из этого свои уроки и отношение к Украине будет меняться. И, скорее всего, оно будет ухудшаться. Тем более, большинство французов тоже считают Украину в одинаковой мере виновной за провал минских соглашений, так же как Россию и других игроков", – рассказал политолог.

Расклады второго тура

Говоря о возможном победителе выборов, Бортник отметил: если победит Макрон, он будет продолжать "более холодную" линию Олланда в отношении Украины, а если победят Меланшон или Фийон, они могут очень резко ставить вопросы и о будущем ЕС, и о будущем санкций в отношении РФ, и о поддержке Украины, и тем более о безвизовом режиме — "который сегодня затягивается по большому счету как раз из-за выборов во Франции".

"Сегодня дать безвизовый режим для Украины значит подыграть евроскептикам, начиная от Ле Пен и заканчивая Меланшоном и Фийоном. Интрига второго тура следующая: если выйдут Макрон и Ле Пен – президентом станет Макрон. Если выйдут Макрон и кто-то другой – президент не Макрон. И ситуация для Украины может достаточно стремительно поменяться", – сообщил Бортник.