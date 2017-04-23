наверх
23.04.201710:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    Во Франции открылись участки для голосования на выборах президента

    Тема:

    Выборы президента Франции (35)

    (обновлено: )55
    В этом году, чтобы избежать утечек в социальные сети и иностранные СМИ, которые могут оказать влияние на завершение голосования, было решено сдвинуть время закрытия участков на час.
    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Утром в воскресенье во Франции открылись свыше 66,5 тысячи участков для голосования в первом туре выборов президента. Участки открылись в 08.00 по местному времени.

    Флаг Украины. Архивное фото
    Украинское фото
    Будет только хуже. Эксперты об интересах Украины на выборах во Франции

    Читайте также: WP: мистер Тиллерсон, США должны волноваться Украиной, потому что…

    Большинство участков закроются в 19.00 по местному времени. Вместе с тем, закон допускает, что по решению местных властей время открытия или закрытия избирательных участков может быть сдвинуто, крайний срок для закрытия участков – 20.00.

    В этом году, чтобы избежать утечек в социальные сети и иностранные СМИ, которые могут оказать влияние на завершение голосования, было решено сдвинуть время закрытия участков на час — только в крупных городах они будут работать до восьми вечера. Таким образом, у экспертов будет меньше часа на то, чтобы успеть отследить первые результаты подсчета голосов и составить предварительную оценку итогов для средств массовой информации.

    РИА Новости
    Рейтинг кандидатов в президенты Франции

    Впервые в истории Пятой республики накануне первого тура выборов сразу четыре кандидата сохранили реальные шансы на выход в "финал": лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, основатель движения "Вперед", представитель политического мейнстрима Эммануэль Макрон, лидер "Непокорившейся Франции", политик крайне левых взглядов Жан-Люк Меланшон и кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. В президентской гонке участвуют еще семь кандидатов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Выборы президента Франции
    Сергей Гайдай
    Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский