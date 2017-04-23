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    Эвакуация проведена у генконсульства Франции в Нью-Йорке

    Тема:

    Франция накануне выборов президента (29)

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    Консульство подтвердило приостановку голосования, не уточнив причину. По информации СМИ, эвакуация проведена на территории рядом с генконсульством Франции в Нью-Йорке из-за подозрительного автомобиля.
    Эвакуация проведена на территории рядом с генконсульством Франции в Нью-Йорке из-за подозрительного автомобиля, голосование приостановлено
    @CNEWS

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Эвакуация проведена на территории рядом с генконсульством Франции в Нью-Йорке из-за подозрительного автомобиля, голосование приостановлено, сообщает в субботу французский телеканал CNews.

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    Консульство подтвердило приостановку голосования, не уточнив причину. "Проведение голосования в консульстве приостановлено", — говорится в сообщении представительства в Twitter.

    В субботу в США и Канаде открылись зарубежные избирательные участки для голосования в первом туре выборов президента Франции. Голосование в метрополии начнется в воскресенье в 9.00 по Киеву.

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