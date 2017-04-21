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    WP: мистер Тиллерсон, США должны волноваться Украиной, потому что...

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (179)

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    Чтобы понять ценность безопасной, прозападной Украины, нужно понимать ценность мирового альянса, который существует много десятилетий, пишут мировые СМИ. Почему американских налогоплательщиков должна интересовать судьба Украины?
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Почему американских налогоплательщиков должна интересовать Украина?" — именно такой вопрос задал госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" за день до его поездки в Москву. Мы не знаем, что он имел в виду, задавая такой вопрос, и в каком контексте этот вопрос был задан. Представители Госдепартамента отметили, что этот вопрос был всего лишь "риторическим приемом", — пишет Энн Эплбаум в статье для The Washington Post.

    "Если бы Тиллерсон был другим человеком, а мы жили бы в другую эпоху, мы могли бы проигнорировать этот странный комментарий и двигаться дальше. Но прошлый опыт Тиллерсона довольно необычен для госсекретаря. В отличие от всех тех, кто занимал эту должность в последние 100 лет, прежде он не работал в дипломатических, политических и военных структурах. Он всю свою жизнь добывал и продавал нефть. И в этой сфере он добился значительных успехов. Тем не менее никто не знает, сможет ли он изменить свою систему ценностей так, чтобы сосредоточиться на выполнении совершенно иной задачи, заключающейся в продаже гораздо менее вещественного товара — американских ценностей — ради максимизации еще менее вещественного дохода — американского влияния", — продолжает журналистка.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (справа)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Совпадающие цели" Тиллерсона-Лаврова. Отнесут ли к ним Украину?

    "Совершить такой переход труднее, чем может показаться на первый взгляд: в отличие от денег ценности и влияние невозможно измерить. Их нельзя достичь путем сокращения издержек и повышения эффективности производства. Их невозможно продвигать при помощи тактики корпоративного PR. Во время своей первой поездки в Азию, к примеру, Тиллерсон отказался взять с собой обычную группу журналистов (которые, надо отметить, сами оплачивают свои перелеты), мотивировав это тем, что, если он возьмет с собой меньше людей, он сможет воспользоваться самолетом поменьше и вернуться быстрее", — продолжила автор статьи.

    "Если бы он до сих пор руководил крупной компанией, это было бы отличное решение. Но для госсекретаря это стало досадной ошибкой. Авторитарные правители по всему миру увидели в этом еще одно подтверждение того, что администрация Трампа стремится подорвать основы журналистики, а американцы узнали об этом визите госсекретаря в Азию меньше, чем следовало, поскольку его освещали в основном иностранцы", — говорится в публикации.

    "Таким образом, вопрос Тиллерсона — являлся ли он исключительно риторическим приемом или чем-то еще — требует ответа. Этот ответ — да, американских налогоплательщиков должна волновать Украина. И причины этого не ограничиваются причинами, которые глава нефтяной компании может счесть вескими и разумными", — полагает Энн Эплбаум.

    "Почему? В данном случае объяснение невозможно свести к коротким основным тезисам или к графику, и его невозможно представить в цифрах. Я даже не уверена, что его можно изложить в нескольких абзацах, но я попробую", — продолжает журналистка, напоминая о событиях в Крыму в 2014 году, и называя это событие "откровенной атакой на принцип неприкосновенности границ в Европе".

    "Именно принцип неприкосновенности границ превратил Европу — континент, страдавший от бесконечных кровавых конфликтов, — в безопасный и мирных торговый альянс во второй половине XX века. Коллективное решение европейских стран отказаться от агрессивного национализма, открыть свои внутренние границы и забыть о территориальных амбициях сделал Европу мирной и богатой", — отмечает автор статьи.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тиллерсон и "украинский вопрос" в Москве

    "Это также обогатило и укрепило позиции США. Американские компании поддерживают с Европой деловые отношения, приносящие им миллиарды долларов. Американские лидеры уже много лет могут рассчитывать на поддержку Европы в экономических, политических, научных и других вопросах. Этот альянс не идеален, но этот необычный альянс сохраняется благодаря общим ценностям и общим интересам. Если Украина — страна с населением в 43 миллиона человек — наладит прочные связи с Европой, она тоже сможет стать частью этой зоны мира, торговли и коммерции", — пишет Энн Эплбаум.

    "Россия поддерживает антиамериканских, антинатовских и антидемократических политических кандидатов по всей Европе. Россия пытается найти деловых и политических союзников, которые будут продвигать интересы ее компаний и закрывать глаза на ее коррумпированность. В долгосрочной перспективе такая политика угрожает деловым и политическим интересам США в Европе и по всему миру", — полагает журналистка.

    "Однако стоит признать, что невозможно сделать такие расчеты и составить такие графики, которые позволили бы подтвердить эти выводы. Я не могу предложить ничего, что могло бы убедить главу корпорации и ее акционеров. То, что мы "инвестировали" в Украину — кредиты Международного валютного фонда (МВФ) и иная помощь — в ближайшее время не принесет нам существенные дивиденды. Чтобы понять ценность безопасной, прозападной Украины, нужно понимать ценность альянса, который существует уже почти 70 лет. А чтобы сохранить этот альянс, нужно его отстаивать, нужно над ним работать, вкладывать в него время и деньги", — продолжает автор публикации.

    "Босс Тиллерсона не собирается вставать на защиту альянсов Америки. Изменит ли он свое мнение? Неизвестно. Однако ему стоит задуматься над тем, что стабильность этих альянсов — а не их ценность в денежном выражении — является главным мерилом его успеха на должности президента", — напомнила Энн Эплбаум.

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