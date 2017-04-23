Самые непредсказуемые: во Франции пройдет первый тур президентских выборов

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Во Франции в воскресенье пройдет первый тур президентских выборов, которые стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет: впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) реальные шансы на выход во второй тур сохраняют сразу четыре претендента.

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Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров. В первой: представитель политического мейнстрима, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (22,5% — 24,5% по опросам), лидер правого Национального фронта Марин Ле Пен (22% — 23%), кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон (19,5% — 21%), лидер "Непокорившейся Франции", политик крайне левых взглядов Жан-Люк Меланшон (16,5% — 19%) и представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон (6,5% — 8%).

"Малые" кандидаты, как их окрестила пресса, скорее отбывают номер: едва ли хоть кто-то из них сумеет набрать более 3% — 5%. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто, лидер Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль и лидер Народно-республиканского союза Франсуа Аселино.

Президентские выборы в Пятой республике проходят в 11-й раз. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, в выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет — около 47 миллионов избирателей. До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

Выборы проходят в два тура. По закону, если один из кандидатов наберет более 50% голосов, он будет сразу объявлен победителем. Однако, согласно любым прогнозам и оценкам, шансов на это никаких: имя главы государства станет известно 7 мая, когда состоится второй тур.

Избирательные участки в метрополии откроются в 08.00 (09.00 по Киеву) и на большей части территории закроются в 19.00, но в крупных городах голосование продлится до 20.00. С этого момента начнет поступать первая информация об итогах выборов.

В воскресенье также проголосуют жители расположенных в Индийском океане французских островов Майотта и Реюньон, находящихся в Тихом океане Новой Каледонии и островов Уоллис и Футуна и французы, проживающие в других странах. Голосование жителей расположенных в Западном полушарии французских заморских территорий — Гваделупы, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми, Гвианы, Мартиники, островов Сен-Пьер и Микелон и Французской Полинезии, а также в посольствах и консульствах Франции в Америке прошло в субботу.

Между тем, воскресный вечер обещает быть весьма непредсказуемым. Так, раньше на выборах во Франции многие участки закрывались в 18.00 — на два часа раньше, чем по стране в целом. На "модельных" избирательных участках работали эксперты институтов изучения общественного мнения, которые оперативно обрабатывали данные подсчета голосов и составляли весьма точный прогноз исхода выборов: ровно в 20.00 на телеэкранах — в первом туре — появлялись фотографии двух предполагаемых финалистов гонки, во втором — фото будущего лидера страны.

В этом году, чтобы избежать утечек в социальные сети и иностранные СМИ, которые могут оказать влияние на завершение голосования, было решено сдвинуть время на час. Таким образом, у экспертов будет меньше часа на то, чтобы успеть отследить первые результаты подсчета голосов и составить оценку для средств массовой информации. "Обычно мы выводим на экраны лица двух финалистов, однако в этот раз, если не будем уверены, в 20.00 их будет не два, а три или четыре", — рассказал на минувшей неделе представитель государственной телерадиокомпании France Televisions Мишель Фильд.

Для обеспечения безопасности в день выборов во Франции мобилизованы более 50 тысяч полицейских и жандармов и около 7 тысяч военнослужащих. Между тем участков для голосования в стране около 67 тысяч. Как сообщило в субботу издание Parisien, даже в столице только на 400 из 896 избирательных участков будет присутствовать дополнительная охрана.

После совершенного в четверг на Елисейских полях вооруженного нападения на полицейских ряд политиков критиковали мэрию и префектуру полиции Парижа за то, что не обеспечена охрана всех избирательных участков. В мэрии пообещали, что сотрудники безопасности будут направлены на участки по необходимости. Вместе с тем, избиркомы на ряде парижских участков планируют привлечь к работе частные охранные предприятия.

Не все участки будут охраняться полицией и в крупном городе Бордо на юго-западе Франции. Как сообщил телеканал BFMTV, там сформированы специальные мобильные бригады, готовые к экстренному реагированию при поступлении вызова.

Велика вероятность инцидентов, не связанных с террористической угрозой. Так, уже в субботу парижская полиция применила слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации: около 2 тысяч манифестантов вышли на площадь Республики и направились на площадь Бастилии, где и произошли столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Люди собрались по призыву французских профсоюзов и студенческих объединений, чтобы выступить против президентских выборов, которые они называют "политическим маскарадом".

Ожидается, что в воскресенье вечером на улицы выйдут самые агрессивно настроенные протестанты, которые намерены провести акцию "Ночь баррикад".