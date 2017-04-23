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    Манифестация перед первым туром выборов в Париже

    Тема:

    Франция накануне выборов президента (29)

    15
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Демонстрация граждан в Париже, организованная французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Демонстрация граждан в Париже, организованная французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Демонстрация граждан в Париже, организованная французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Сотрудники полиции во время демонстрации граждан в Париже, организованной французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Мужчина в куртке с символикой французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) во время демонстрации граждан в Париже перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Демонстрация граждан в Париже, организованная французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Анархисты на демонстрации граждан в Париже, организованной французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Молодой человек в маске во время демонстрации граждан в Париже, организованной французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Полицейские перегораживают улицу во время демонстрации граждан в Париже, организованной французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Демонстрация граждан в Париже, организованная французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Полицейский во время демонстрации граждан в Париже, организованной французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Девушка прикрывается одеждой от слезоточивого газа во время демонстрации граждан в Париже, организованной французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Полиция применила слезоточивый газ во время демонстрации граждан в Париже, организованной французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Агитация на улице Парижа за бойкот выборов президента Франции, 22 апреля в Париже проходит демонстрация граждан, организованная французскими профсоюзами, перед первым туром выборов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Демонстрация граждан в Париже, организованная французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Демонстрация граждан в Париже, организованная французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    Во время демонстрации граждан в Париже, организованной французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Демонстрация граждан в Париже, организованная французскими профсоюзами, перед первым туром выборов президента Франции.

    Полиция Парижа применила слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации, которая проходит за сутки до первого тура президентских выборов во Франции. Об этом сообщают очевидцы.

    Примерно 2 тысячи человек вышли на площадь Республики и отправились в направлении площади Бастилии, где и произошли столкновения с полицейскими. Люди собрались по призыву французских профсоюзов и студенческих объединений. Протестующие выступали против президентских выборов, которые они называют "политическим маскарадом", и выражали свое несогласие с предложениями кандидатов на пост главы государства.

    Смотрите также: Протесты в Париже накануне президентских выборов

    Акция состоялась за сутки до открытия избирательных участков в первом туре выборов президента Франции. Второй тур, после которого станет известно имя нового главы государства, запланирован на 7 мая.

    Ранее сообщалось, что На Северном вокзале в Париже при попытке приблизиться к патрулю жандармов задержан вооруженный ножом мужчина.

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