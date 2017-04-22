В шаге от завоевания Франции: эксперты ФРГ о кандидатах в президенты

РИА Новости Украина

Состояние Франции неутешительное, а значительная часть кандидатов в президенты не лучший вариант с точки зрения Германии. Такое мнение высказали эксперты Дискуссионного стола Немецкого общества внешней политики (DGAP). При этом они уверены: Марин Ле Пен играет и будет играть важную роль, даже если она не станет президентом Франции.

Едва ли где-то еще найдется демократически избранный глава государства, обладающий такой внешнеполитической властью, как президент Франции – а предстоящие выборы могут поставить точку в этой продолжительной преемственности французской внешней политики, пишет Sputnik.

Уже сама по себе предвыборная борьба была крайне напряженной, фавориты предвыборной гонки, суда по опросам, менялись практически еженедельно. Позиции отдельных кандидатов практически не могли сильнее разниться друг от друга, и СМИ буквально захлебывались от экстренных сообщений.

Бывший дипломат, профессор, д-р Йоахим Биттерлих (Joachim Bitterlich), живет в Париже. В процессе дебатов участников Дискуссионного стола Немецкого общества внешней политики он был довольно спокоен, однако решительно предостерег от формирования у общественности неверного мнения: "Каждый француз каждый день сталкивается опросы общественного мнения, которые проводят различные инициаторы. И у меня постепенно складывается впечатление, что опросы общественного мнения с недавних пор совершенно целенаправленно применяются отдельными политическими игроками. Судя по всей той информации, которую я получаю из телевизионных редакций – из газет в меньшей степени – мне становится понятно: появилось что-то абсолютно новое в деле обработки избирателей. В такой форме мы этого еще никогда не видели".

К этому следует добавить еще и социальные СМИ, которые тоже оказывают огромное влияние на предвыборную кампанию, считает профессор Биттерлих. Но даже если не брать во внимание влияние на общественное мнение, в данной предвыборной кампании создалась совершенно новая ситуация. Эксперт по германо-французским отношениям доктор Клэр Демесмэ (Dr. Claire Demesmay) апеллирует, прежде всего, к внешней политике:

Особенность этой предвыборной кампании в том, что враждебность по отношению к ЕС достигла своего исторического максимума, считает она: "Если посмотреть на одиннадцать кандидатов в президенты, то замечаешь, что восемь из них, либо одобряют выход Франции из Евросоюза, либо не исключают его".

Эксперты Дискуссионного стола сошлись также и в том, что существовавшая до недавних пор французская система находится в плачевном состоянии. Крупные партии, принимавшие участие в образовании правительства, заметно утратили поддержку населения, поэтому грядущие выборы в значительной степени считаются выборами протеста. Самыми перспективными кандидатами считаются беспартийный Эмманюэль Макрон, консерватор Франсуа Фийон, глава Национального Фронта Марин Ле Пен и представитель левых сил Жан-Люк Меланшон. Различия между ними в какой-то степени крайне велики, считает профессор Биттерлих: "Макрон очень осторожный реформатор. Фийон жаждет радикальных действий, хотя точно знает, что потерпит фиаско. Но его требования радикальны настолько, насколько это нужно, чтобы воспрепятствовать победе Ле Пен. А с другой стороны – Мелашон. В его программе государственные расходы в размере 270 миллиардов Евро, введение 32-часовой рабочей недели и выход из еврозоны. Это совершенно неосуществимо". Канал Euronews на Youtube Президентские выборы во Франции: дебаты кандидатов о политике антитеррора

Серьезные различия существуют, в первую очередь, во внешнеполитических аспектах: Мелашон и Ле Пен ставят под сомнение необходимость многосторонних связей Франции и требуют разорвать традиционные союзы. Они придерживаются убеждения, что Франция должна выйти из руководящей структуры НАТО и вернуть себе суверенитет в вопросах обороны. Макрон, напротив, большой друг Европы. Важные внутриполитические темы стали для него практически второстепенными, особо подчеркнула эксперт Общества Люсия Прайсс (Lucia Preiss): "Например, в течение последних 30 лет безработица среди молодежи во Франции ни разу не опускалась ниже 15 процентов. Это огромная проблема. Вместо предложений по ее решению, предлагаются "замещающие" темы, например, вопросы французской идентичности и самосознания в Европе. У меня такое ощущение, что эти дебаты возникают только потому, что вся французская модель рушится. Экономический рост невелик, безработица по-прежнему высока".

В ходе этой предвыборной кампании участники выставляют в негативном свете в первую очередь ЕС. Это связано не только с активным присутствием противницы ЕС Ле Пен и евроскептика Меланшона. В партиях политического истеблишмента тоже охотно критикуют европейский курс. Эксперт Демесмэ уверена, что дискуссию уже давно определяет Национальный фронт, хотя на национальном уровне эта партия не имеет большинства: "Национальный фронт задаёт темы: ислам, миграция, национальные границы. Национальный фронт определяет дискуссию и ход диалогов. И Национальный фронт оказывает давление на правительство. Мы это наблюдали во время миграционного кризиса. Поэтому, конечно, важно, придёт ли Марин Ле Пен к власти, но даже и без этого Национальный фронт присутствует и оказывает влияние на всю страну".

В целом только позиции Эмманюэля Макрона и Франсуа Фийона во многих аспектах совпадают с позициями правительства ФРГ. И тот факт, что оба они предлагают Франции амбициозную программу реформ, тоже не остался незамеченным в Германии. Реализация этих программ как раз могла бы стать основной предпосылкой для совместных инициатив в области экономического и валютного союза. Но, ни с одним из этих кандидатов, если он станет президентом Франции, Германии легко не будет – в этом убеждён профессор Биттерлих: "У Франции некий комплекс неполноценности по отношению к немцам. По принципу: Этим вот всё удаётся – так почему же нам не удаётся ничего? И поэтому французы по-прежнему будут трудным партнёром. И, по моему мнению, самым трудным президентом из этих двух кандидатов стал бы Макрон, потому что он имеет представление об экономике и валюте. Уж Макрону непременно придётся кое-чего потребовать от Германии, потому что он не может позволить себе в собственной стране репутацию любимчика немцев".

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Вывод всех экспертов Дискуссионного стола Немецкого общества внешней политики звучал следующим образом: вне зависимости от того, кто из четырех фаворитов станет президентом, тон Франции по отношению к Германии и ЕС ужесточится. В случае прихода к власти двух из четырех кандидатов на карту даже будут поставлены евро и ЕС. И поскольку в Германии в данный момент также идет предвыборная борьба, атмосфера отношений Берлина и Парижа до конца года вряд ли разрядится. Напротив: Европу ожидают бурные времена и довольно сильный встречный ветер со стороны Елисейского дворца.