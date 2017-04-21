Определился лидер предвыборной гонки во Франции – опрос

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон сохраняет шансы обойти лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные опроса компании ODOXA, проведенного после теракта на Елисейских полях.

Согласно исследованию, в первом туре за Макрона готовы отдать голоса 24,5% респондентов, что на 0,5% меньше, чем до теракта. Популярность Ле Пен наоборот возросла на 1% — за лидера "Национального фронта" собираются проголосовать 23% опрошенных. Борьба за третье место развернется между главами движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люком Меланшоном и экс-премьером Франсуа Фийоном — в их поддержку выступили по 19% опрошенных.

Опрос предрекает Макрону победу и во втором туре выборов в противостоянии с любым из трех возможных соперников.

В опросе, проведенном после теракта на Елисейских полях в четверг вечером, приняли участие 992 человека старше 18 лет.

На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, по данным местных СМИ, это был 39-летний Карим Шерфи (Karim Cheurfi). Второй, вероятно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за стрельбу.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.