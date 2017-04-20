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    Выборы во Франции. Макрон опережает Ле Пен перед первым туром - опрос

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    По данным опроса компании Harris Intercative, Эммануэль Макрон опережает Ле Пен на 3%. Опрос проводился в период с 18 по 19 апреля, участие в нем приняли почти 3 тысячи человек.
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    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон на 3% опережает лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен перед первым туром выборов президента Франции, свидетельствуют данные опроса компании Harris Intercative, обнародованные в четверг.

    Митинг в Париже. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Как передает агентство Рейтер, в поддержку Макрона выступают 25% избирателей, тогда как за Ле Пен готовы проголосовать 22% избирателей. Третье место разделили лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и экс-премьер Франции Франсуа Фийон получит, которые получили по 19% голосов.

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    Опрос проводился в период с 18 по 19 апреля, участие в нем приняли почти 3 тысячи человек.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

    Последние дебаты кандидатов в президенты Франции пройдут в четверг, 20 апреля, в формате "быстрого свидания": претендентам на высший государственный пост предстоит одному за другим ответить на вопросы журналистов, в завершение получив возможность откликнуться на вероятные выпады в свой адрес и выступить с "последним словом".

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