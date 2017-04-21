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    Политолог о закулисном влиянии капитала на результат выборов во Франции

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    Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина прокомментировал ситуацию во Франции за несколько дней до выборов президента.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Закулисное влияние патроната финансового капитала на выборах (во Франции — Ред.) очень сильное, и вряд ли это нравится левоориентированной части французского электората", — заявил Антон Финько в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон на 3% опережает лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен перед первым туром выборов президента Франции, свидетельствуют данные опроса компании Harris Intercative, обнародованные в четверг. Как передает агентство Рейтер, в поддержку Макрона выступают 25% избирателей, тогда как за Ле Пен готовы проголосовать 22% избирателей. Третье место разделили лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и экс-премьер Франции Франсуа Фийон получит, которые получили по 19% голосов.

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