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    Зарубежье

    "Войти в XXI век". Программа Макрона на президентских выборах во Франции

    (обновлено: )2001
    Документ на тридцати двух страницах включает 96 пунктов, которые содержат предложения по шести основным направлениям: культура и образование, общество трудящихся, модернизация экономики, безопасность, обновление демократии и международная политика.
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Один из фаворитов президентской гонки во Франции, бывший министр экономики Эммануэль Макрон в четверг представил свою политическую программу.

    "Я знаю, многие хотят знать, идет ли речь о правом или левом проекте. Я же хочу, чтобы это был проект, который позволит Франции войти в XXI век", – сказал Макрон, выступая перед журналистами.

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    По его словам, в одном проекте авторам удалось соединить принципы либерализма и социальной защиты. Он подчеркнул, что вопреки обвинениям оппонентов в том, что он представляет элиты, он является кандидатом из народа, а в банковском секторе проработал меньше, чем на госслужбе.

    Поддержка трудящихся, сокращение парламентариев и борьба с терроризмом

    Программа Макрона содержит как ранее озвученные, так и новые меры. В частности, он предлагает расширение пособия по безработице, развитие программ обучения работников на протяжении всей жизни, укрепление соглашений между предприятиями и отраслью. 

    В отличие от некоторых конкурентов, он не планирует изменять пенсионный возраст, но хочет внести изменения в некоторые положения закона, чтобы устранить неравенство, в частности, между работниками госорганов и частной сферы.

    Также не намерен кандидат увеличивать продолжительность рабочей недели, которая во Франции составляет 35 часов. За 5 лет он хочет добиться сокращения безработицы с 9,7% до 7%. Также за этот период он призывает на 120 тысяч сократить число госслужащих, однако при этом число учителей и преподавателей только возрастет — на четыре-пять тысяч человек.

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    Макрон предлагает сократить на треть число парламентариев — "не для экономии, а для большей эффективности и прозрачности. Он также намерен запретить депутатам и сенаторам нанимать на работу членов их семей.

    Для обеспечения безопасности граждан политик считает необходимым трудоустроить дополнительно 10 тысяч полицейских и жандармов. Он отметил, что борьба с терроризмом на национальной территории и за ее пределами остается одним из приоритетов и призвал к разработке международной "дорожной карты" для противодействия террористической угрозе, отдавая приоритет нынешним партнерам Франции по международной коалиции.

    Отвечая на вопросы о международных отношениях, Макрон отметил, что считает необходимым вести "требовательный диалог" с Москвой, в частности, для урегулирования кризиса на Украине и в Сирии. Соединенные Штаты он рассматривает как одного из ключевых партнеров Франции и намерен развивать с ними отношения во всех областях. 

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    При этом он подверг критике намерение президента США Дональда Трампа пересмотреть соглашения по климату и выразил мнение, что тот не сможет проводить политику протекционизма, как обещал в ходе предвыборной кампании – а если все же это сделает, Европа примет ответные меры для защиты своих торговых интересов.

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