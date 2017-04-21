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    Франция накануне выборов. Эксперт анализирует расклад кандидатов

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    Франция накануне выборов президента (19)

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    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов заявил в эфире "ГС", что преступность накануне выборов во Франции усиливает позиции Марин Ле Пен и Франсуа Фийона, которые продвигают жесткую миграционную политику.
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

    На Елисейских полях в Париже вечером 20 апреля произошла перестрелка, в результате которой погиб полицейский, еще один получил ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй скрылся.

    По данным СМИ, ликвидированный преступник числился в базе экстремистов, представляющих угрозу безопасности. Ранее отбывал тюремный срок за вооруженное нападение на полицейских, остановивших его автомобиль для проверки.

    Последствия перестрелки в центре Парижа
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    Кроме того, он совершил нападение на охранника пенитенциарного учреждения. Известно также, что полиция выдала ордер на арест второго участника стрельбы. Ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

    Ситуацию с перестрелкой в Париже прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов:

    "Не знаю можно ли предполагать, что кандидаты в президенты связаны с террористической сетью и заказывают теракты под свою программу для увеличения количества избирателей. Тут нужно не выдвигать обвинения, связанные с импичментом, а сажать в таком случае на скамью подсудимых и давать пожизненное заключение. Предполагать, что Марин Ле Пен заказала этот теракт или Франсуа Фийон, я думаю, что это слишком.

    Нужно, наверное, признать, что главные европейские страны находятся в состоянии войны с исламскими террористическими организациями, которые выдвигают соответствующие цели. Сейчас во Франции удобный момент для того, чтобы реализовать демонстративный эффект терроризма: запугать французское общество, надавить на политиков, сделать их более беспомощными и парализовать политический процесс накануне выборов. Если бы выборы были отложены, это стало бы морально-политическим успехом международного терроризма.

    Последствия перестрелки в центре Парижа
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    Фактически же то, что происходит во Франции именно сейчас, накануне президентских выборов, усиливает позиции тех, кто выступает за более жесткую миграционную политику и более жесткий внутриполитический контроль. Это Марин Ле Пен и Франсуа Фийон, который находится на третьем месте, и, скорее всего, во второй тур выборов не попадет. Он как раз и пытается сыграть на этом.

    Но сценарий президентских выборов получается на сегодняшний день таков, что Марин Ле Пен может выиграть только в первом туре. Если она попадает во второй тур, то не зависимо от того, кто войдет в качестве главного конкурента, центристский или правый кандидат, политические круги объединятся и большинство избирателей проголосует за противника. Поэтому на сегодняшний день тактически этим может воспользоваться Марин Ле Пен. Тактически, может быть, что-то поднимет и Франсуа Фийон. Но реально ничего не изменится", — сказал Толстов.

    Ранее эксперт-международник Владимир Воля в эфире "ГС" спрогнозировал, какими будут результаты президентских выборов во Франции, а также как это повлияет на предоставление безвиза с ЕС.

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    Франция накануне выборов президента